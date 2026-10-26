«Экология может быть выгодной»
Павел Шинский — о том, как деревня в Бретани стала косметической столицей
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В 14 лет, когда мальчишки начинают мечтать о свиданиях, Ив Роше на чердаке своего дома смешивал лечебные мази. Он родился в деревне Ла-Гасийи в Бретани, в сердце французского травничества, и эти традиции впитал с детства. Первым его изделием стал, по легенде, крем от геморроя из весеннего чистяка, рецепт которого он добыл у местной знахарки.
В 1959 году Роше поставил производство растительных кремов на поток и развернул торговлю по каталогу через почту. В начале 1960-х в Ла-Гасийи уже работало несколько лабораторий, где экспериментировали с дарами природы, а в 1962-м он стал мэром и занимал этот пост почти до конца жизни. В деревне он развернул выращивание лекарственных трав и производство косметики, открыл ботанический сад и экотель. Односельчане получили работу, леса получили защиту, а косметику на животных Роше тестировать отказался. И каждый раз его доходы только росли. Оказывается, экология может быть выгодной.