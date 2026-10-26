В 1959 году Роше поставил производство растительных кремов на поток и развернул торговлю по каталогу через почту. В начале 1960-х в Ла-Гасийи уже работало несколько лабораторий, где экспериментировали с дарами природы, а в 1962-м он стал мэром и занимал этот пост почти до конца жизни. В деревне он развернул выращивание лекарственных трав и производство косметики, открыл ботанический сад и экотель. Односельчане получили работу, леса получили защиту, а косметику на животных Роше тестировать отказался. И каждый раз его доходы только росли. Оказывается, экология может быть выгодной.