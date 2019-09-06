ЦБ сделал это снова Ключевая ставка снижена до 7% с обещанием подумать о дальнейшем сокращении

Совет директоров Банка России сегодня третий раз подряд снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — теперь до 7% годовых. Это решение регулятор объяснил замедлением инфляции и низкими темпами роста российской экономики. При этом в своем заявлении ЦБ оставил сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки «на одном из ближайших заседаний» — но сделал его уже менее определенным.

Решением ЦБ ключевая ставка с 9 сентября снижена с 7,25% до 7% годовых — в соответствии с ожиданиями большинства экспертов. Таким образом, с локального максимума в 7,75% годовых конца прошлого года (тогда ставка была поднята в целях смягчения негативного эффекта от увеличения НДС) в три этапа этот индикатор снижен на 0,75 процентного пункта.

Сегодня ЦБ в своем заявлении отметил продолжение замедления темпов инфляции — в августе в годовом выражении она сократилась до 4,3% с июльских 4,6%. С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7% до 4–4,5%. Регулятор ожидает, что в дальнейшем показатель останется вблизи 4%.

ЦБ отметил, что с момента предыдущего заседания совета директоров (26 июля) денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Этому в том числе способствовали дальнейший пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне. Продолжилось снижение доходностей ОФЗ и процентных ставок в большинстве сегментов депозитно-кредитного рынка. На фоне такого смягчения продолжается рост кредитования реального сектора, при этом годовой темп прироста кредитов физическим лицам с июня замедляется после заметного увеличения в 2018-м—начале 2019 года.

Говоря об экономической активности, ЦБ отмечает, что темпы роста экономики по-прежнему ниже его ожиданий.

Это объясняется снижением внешнего спроса на российское сырье из-за замедления мировой экономики, а также слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов. «В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли»,— отмечает регулятор. При этом бюджетная политика в первой половине года оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией нацпроектов. ЦБ надеется, что увеличение госрасходов инвестиционного характера во втором полугодии все же окажет поддержку росту. Пока же регулятор снизил прогноз темпа прироста российского ВВП в 2019 году с 1–1,5% до 0,8–1,3%.

Сигнал рынкам, данный ЦБ в сегодняшнем заявлении, выглядит так: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Такой сигнал выглядит чуть менее определенной версией предыдущего — на прошлом заседании ЦБ отмечал, что «допускает снижение» ставки на одном из ближайших заседаний.

Сейчас же речь идет о том, что Банк России «будет оценивать целесообразность» ее дальнейшего сокращения. Кроме того, из заявления ушла прежняя фраза о сроках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, присутствовавшая в двух последних заявлениях (в июле таким сроком называлась первая половина 2020 года). Это можно объяснить тем, что после сегодняшнего снижения до 7% ставка уже и так вошла в диапазон 6–7%, который Центральный банк считает нейтральным с точки зрения денежно-кредитной политики.

Следующее заседание ЦБ по ставке запланировано на 25 октября 2019 года.

Вадим Вислогузов