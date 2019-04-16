Пожар в соборе Парижской богоматери

15 апреля сгорел собор Парижской богоматери. За два часа пламя, предположительно вспыхнувшее на лесах реставраторов, уничтожило готический шпиль, витражи и обрушило крышу. Две башни и конструкции фасада удалось спасти. Терновый венец Иисуса Христа в ризнице Нотр-Дама, алтарь и алтарный крест уцелели. Работы по тушению пожара были неэффективны: из-за пробок пожарные расчеты долгое время не могли проехать к собору, у них не было длинных лестниц, а авиацию решено было не задействовать из-за боязни обрушения конструкции собора. Последние новости и все самое важное о пожаре в соборе Парижской богоматери — в сюжете «Ъ».