Министр культуры Франции не исключил задержку в сроках реставрации Нотр-Дама

Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что пяти лет на реставрацию собора Нотр-Дам может не хватить. В интервью радиостанции Europe1 он отметил, что восстановительные работы нельзя вести в спешке.

«Мы абсолютно не хотим путать скорость и поспешность. Президент был прав, ставя цель (реконструкцию за пять лет.— “Ъ”), она помогла мобилизовать очень много сил на эту работу. Разумеется, в конечном итоге важно качество изготовления, но это не значит, что за пять лет все реставрационные работы будут завершены»,— сказал он. По словам министра, собор для посетителей и туристов могут открыть еще до того, как будет закончена реконструкция, а решение о восстановлении шпиля в «современном» или свойственном веку постройки собора стилях будет принято «через несколько месяцев». Господин Ристер добавил, что по этому случаю будет организован конкурс архитекторов.

Напомним, сегодня, 15 июня, в соборе пройдет первая месса после апрельского пожара. В этот день будет освящен алтарь реставрируемого собора.

Пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели множество видеозаписей и фотографий пожара и пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

Как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».