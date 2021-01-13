Нотр-Дам в четыре года

Символ Парижа и Франции постепенно возвращается к жизни. Работы по реконструкции парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в ночь на 16 апреля 2019 года, начались, как и предполагалось, в этом январе. Завершены споры о формах и методах реставрации. Архитекторы и художники, строители и политики всерьез надеются открыть собор в 2024 году, как пообещал президент Эмманюэль Макрон. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

«Пожар способствовал ей много к украшенью» — говоря о церкви, реставраторы постоянно сбиваются на оптимизм. В 2020 году удалось сделать многое. Над разрушившейся крышей натянут временный парус-тент, и разобраны висевшие над собором деформированные пожаром строительные леса, весившие около 200 тонн. Пока они оставались на месте, работать под ними было нельзя, сохранялась опасность, что они могут упасть на и без того поврежденные огнем каменные своды.

Верхний ярус аркбутанов удалось подпереть временными арками. Несущая система контрфорсов укреплена прочными деревянными конструкциями, то же сделано и с оконными проемами, которые теперь закрыты от непогоды. Удалось без потерь демонтировать главный орган, который отправлен на чистку и реставрацию, чтобы вернуться обратно в конце 2023 года и прозвучать на обещанной в апреле 2024 года торжественной службе по поводу открытия.

После долгих споров решено сохранить все изменения, которые были внесены в памятник в XIX веке. Авторская реставрация архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка признана таким же памятником архитектуры, как и работа зодчих Средневековья. В этом Филиппа Вильнёва, ответственного за восстановление Нотр-Дама, поддерживает Министерство культуры. Вильнёв настаивал на том, чтобы повторить иглу-шпиль, придуманную Виолле-ле-Дюком, и выполнить ее в прежних материалах с деревянной конструкцией, покрытой тонкими листами свинца. Несмотря на то что использование свинца было под вопросом — памятно было заражение квартала частицами расплавленного металла после пожара,— реставраторы признали, что ни медь, ни цинк, ни тем более пластик не смогут заменить старинного, уже век не использующегося материала.

Главной задачей остается восстановление свода на пересечении нефа и трансепта, где до сих пор зияет дыра, пробитая упавшим шпилем. Архитекторам предстоит выложить нервюрный свод по рецептам XIII века. После этого можно будет приступить к новой головоломке — воссозданию стропил кровли. Никаких современных материалов здесь также не предполагается. Так называемый лес сложат из деревянных балок, работая по старинке топором и долотом. Артели плотников, владеющих необходимым средневековым ремеслом, все еще существуют во Франции, строевые деревья для этого уже выбраны, новость в том, что мастерам поможет созданная по обмерам незадолго до пожара объемная компьютерная модель конструкции.

Важно и то, что в Нотр-Дам пришли не только рабочие, но и реставраторы, историки, археологи. Они пользуются случаем для того, чтобы разглядеть все уголки собора, которые в последний раз были доступны для исследования и обмеров в конце XIX века. Возведенные вдоль стен леса открыли участки, к которым рука человеческая не прикасалась почти семь веков. Обнаружены фрагменты древней раскраски сводов, росписи разного времени, начата расчистка стекол готических «роз», полностью уцелевших в ночь катастрофы.

Понятно, что открытие в 2024 году станет лишь первым этапом реставрации. Работы на Нотр-Даме, вероятно, продолжатся. Что вполне соответствует истории создания готических соборов, стройка которых даже после освящения не останавливалась в течение веков. Есть и современные примеры. Реймский собор оказался под огнем пушек в Первую мировую, был разрушен и восстановлен, хотя реставрация не закончилась и поныне. Страсбургский собор, горевший во время франко-прусской войны и задетый в 1944 году бомбежкой союзников, также вернулся к жизни, как и сотни церквей, оказавшихся на пути военных действий.

Но Нотр-Дам станет примером реставрации нового времени. Точно так же, как тушение в апреле позволило продемонстрировать современные щадящие методы борьбы с пожаром в хрупких памятниках архитектуры, так и нынешние работы помогут развитию схем реставрации камня и настенной живописи — с помощью компьютерных моделей, современных химических материалов и лазерной техники.

Обсуждалась возможность использования новых витражей, которые были бы заказаны современным художникам. Однако Министерство культуры этому воспротивилось. Министр Розлин Башло заявила, что все витражи останутся на своих местах. И все равно Нотр-Дам выйдет из реставрации таким, каким мы собор еще не видели. Предстоящие четыре года работ изменят оттенки цвета витражей и стен, а следом и сам баланс освещения — возможно, нас ждут такие же неожиданные впечатления, как после реставрации Сикстинской капеллы, когда знакомый памятник предстал в совершенно новом виде.