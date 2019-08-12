Нотр-Дам: второе рождение

В эпопее с трагическим пожаром главной достопримечательности Парижа начинается самое интересное — восстановление здания с почти тысячелетней историей. Кому это доверить и где в современной Франции взять столько знатоков средневековых ремесел, без которых собор не восстановить?
Вокруг собора Парижской Богоматери по-прежнему закрыт проход, вдоль полицейских заграждений фотографируются туристы, стараясь, чтобы осиротевшие без шпиля башни попали в кадр. Но пресса говорит о Нотр-Даме все меньше, журналисты переключились на летнюю парижскую жару и другие новости.
Последний бурный всплеск интереса к Нотр-Даму был еще в начале июня, когда французский парламент принял специально реставрационный закон, посвященный парижской достопримечательности (подробнее см. «Огонек», № 19 за 2019 год). Эта законодательная мера вызвала одобрение далеко не у всех, и прежде всего самим фактом своего существования. Зачем, в самом деле, принимать еще один закон, раз уже существуют меры по спасению памятников и международные конвенции, в том числе Венецианская хартия, если не чтобы их обойти?
Мало кому понравился и пятилетний срок реставрации, предложенный президентом Эмманюэлем Макроном. К чему спешить? Точнее так, понятно, что через пять лет в Париже пройдут Олимпийские игры и реставрацию «гонят» под них. Но непонятно, зачем это делать.
Правда, и тянуть, как выясняется, не рекомендуется. Париж взбудоражила информация, что остывшие частицы раскаленного свинца, который лился с крыши на протяжении всего пожара, по-прежнему отравляют воздух над островом Сите, где расположен Нотр-Дам. Первыми подняли тревогу еще по горячим следам экологи из ассоциации «Робин-Гуды»: они еще в апреле потребовали от мэрии опубликовать результаты замеров воздуха. Представитель городского агентства здравоохранения тогда разъяснил: мол, строительная площадка практически под «колпаком» и прохожим на Сите опасаться нечего — замеры воздуха опасности не выявили. Зато жителям кварталов вблизи Нотр-Дама действительно стоит побеспокоиться. Мельчайшая свинцовая пыль могла осесть внутри квартир, школ и детских садов (их в радиусе 500 метров от собора аж девять штук), и во дворе одной из школ эту пыль-таки выявили, после чего ее отмывали спецсредствами, а родителям рекомендовали сделать детям анализ крови на содержание свинца.
Как пишет газета Le Parisien, у 90 рабочих и жителей близлежащих районов такие анализы были взяты, и один показал превышение нормы. Речь о двухлетнем мальчике, чья семья живет в виду собора, и он обычно играл на открытой террасе. С тех пор замеры регулярно берутся на подошвах 150 строителей и на колесах машин, выезжающих со стройки, а также в квартирах соседних домов. По итогам мэрия утверждает, что все части собора, где обнаружено повышенное содержание свинца, плотно закрыты, и туристы могут спокойно гулять по окрестным мостам и набережным. Правда, замечает пресса, это та же самая мэрия, которая опубликовала информацию об обнаружении свинцовой пыли только под нажимом экологов и прессы.
Собор как образ жизни
Между тем в соборе идут работы. Правда, пока не реставрационные, а консервационные. Рабочие вывозят завалы камня и занимаются стабилизацией стен. Здание по-прежнему в «аварийном состоянии». Филипп Вильнев, главный архитектор собора (точнее сказать, главный архитектор службы охраны памятников — всего во Франции таких 39, но этот с 2013-го отвечает только за Нотр-Дам), подчеркивает: свод по-прежнему в опасности — может обрушиться. В период страшной жары, когда температура в Париже достигала 43 градусов, над собором целыми днями кружили вертолеты, ведя наблюдение за состоянием пострадавшей конструкции: резкие перепады температуры были опасны для не высохшего еще камня.
Филипп Вильнев также считает, что «президентский» срок — пять лет на реставрацию — вполне выполним, но только для основного здания, за это время невозможно восстановить ризницу, апсиды, трансепты (поперечные нефы) и витражи, не говоря уже о живописи и органах. Впрочем, и он признает: срок ударный. И если и возможно закончить основные работы за это время, то только благодаря энтузиазму и умению французских мастеров — «компаньонов». Так во Франции со Средних веков называют союзы подмастерьев — «компаньонажи», разделенные по цехам (специализация). Среди них есть булочники и повара, но есть и краснодеревщики, и каменщики. Встречаются и вполне современные профессии — механики и электротехники, котельных дел мастера, плиточники-облицовщики и кузовщики (конечно, бывшие каретники).
Каждый подмастерье должен совершить «тур де Франс», но речь, конечно, не о велосипедной гонке.
Когда мастера-компаньоны считают, что обучение закончено, подмастерье должен создать «дипломную работу», которая носит название «шедевр» (в буквальном переводе с французского — «главное дело»). В городе Тур есть музей компаньонажа, где выставлены многие такие шедевры — в прямом и переносном смысле.
А еще это образ жизни, и он тоже средневековый. Дело в том, что подмастерья, начиная свой «тур де Франс», подписываются на два года такого «бродячего» существования. Начинают они обычно очень рано, лет в 16–18, большей частью уже получив наряду со школьными знаниями рабочую профессию. Их день состоит наполовину из работы, наполовину из обучения — бесплатного. К слову, это обязывает: по получении звания мастера бывшие подмастерья также обязуются два года бесплатно обучать подмастерьев новых. И это не благотворительность — идея компаньонажей строится именно на передаче знаний и умений. Не будет этого, не будет и будущих мастеров, уверены мастера нынешние.
С самого начала смысл этого путешествия вокруг Франции заключался в совершенствовании, оттачивании умений. С этой целью в городах, которые славились высоким уровнем ремесла — Туре, Шартре, Париже, устраивались странноприимные дома. Новичкам подыскивали заработок, помогали устроиться, учили. Такие дома существуют и сейчас, но на тот случай, что кто-то из коллег или учеников постучит в дверь, мастера всегда держат и в своих домах лишнее спальное место. Причем делают они это не только по уставу, но и по зову сердца, компаньонаж — это действительно братство. Ведь кроме профессионального уровня кандидаты в компаньоны должны добиться того, чтобы их приняли в свой круг коллеги. А это значит, что помимо мастерства и таланта учитываются и характер, и преданность общему делу.
История компаньонажей вписана в камни многих городов и в первую очередь, конечно, Парижа. Дом компаньонажей находится на площади Сен-Жерве, на правом берегу Сены, в двух шагах от Нотр-Дама. Здесь, кстати, и во время пожара жили подмастерья, которые первыми прибежали к собору. От площади отходит улица Мортелери, это красивое название означает всего лишь цементный раствор, им пользовались строители собора. А Гревская площадь, известная нам по романам Дюма, переводится как площадь гравия. Она находится прямо на берегу Сены, напротив собора, здесь и добывали гравий для строительства. Так что к Нотр-Даму компаньонов ведут все пути, для них это здание исполнено еще большим смыслом, чем для всех остальных парижан и не парижан. На строительстве собора трудились их предшественники, а при работах, которые затягивались на десятилетия, возникали новые ремесла, новые умения. Многие подмастерья признавались, что, увидев пожар, первым делом подумали: «Пришел и наш час». Час показать, что старые ремесла могут пригодиться зданию, стоявшему у их рождения.
Братство невольных каменщиков
Всего компаньонажи объединяют около тридцати профессий. Одновременно со званием мастера, а в большинстве случаев и гораздо раньше подмастерья получают и госдиплом. Обычно ученичество рассчитано на молодежь до 22 лет, но и взрослые могут войти в «семью» компаньонов, для них существует вечернее обучение, более долгое. Семьей компаньоны называют себя сами: их ведь никто в подмастерья идти не неволил — сами такими родились. К слову, им и жить часто приходится вместе, старшие, как в семье, воспитывают чувство взаимопомощи и братства. Впрочем, состав компаньонажей очень молодой, с высоты соборов (и не только) открываются блестящие карьерные перспективы.
Вот лишь несколько примеров, которые я знаю. Орельен (он сейчас обучается редкому мастерству кровельщика соборов и работе с черепицей) рассказывает, что уже в 18 лет руководил стройкой — реставрировал церковную крышу в Германии. Путешествия, к слову, тоже привлекают в компаньонажи — ну какой еще институт может похвалиться тем, что посылает своих учеников уже через два года обучения на ответственные работы во Вьетнам, Китай, а то и в европейские страны? Вот Клеман, например, мастер кожевенных и седельных дел, в те же 18 уехал в «турне» по Азии, где его мастерство пригодилось… изготовителям современных моделей спортивных рюкзаков. Вообще, французские мастера-компаньоны ценятся во всем мире. Но они востребованы и у себя на родине, причем не обязательно в старинных, а и в самых современных областях, даже в аэронавтике.
Многие из них говорили, что всю ночь после пожара между коллегами шли оживленная переписка и телефонные переговоры и к утру они уже определили, кто свободен от других обязательств и может приняться за работу немедленно.
Скажем, компаньонажи плотников уже на следующий день стояли у изголовья раненого собора. В апреле они отправили обращение к правительству, сообщив в нем, что готовы работать над восстановлением Нотр-Дама бесплатно. Стены покрыли защитной пленкой всего за три дня (что, к слову, во многом и уберегло от свинцовой пыли), так же быстро сработали строители лесов и профессионалы, которые занимаются не самой стройкой, а ее устройством, то есть распределением подготовительных работ.
Так, огромная и очень важная часть этих работ досталась промышленным альпинистам. Несмотря на современное название, профессия эта тоже древняя — речь о тех смельчаках, что, обвязавшись веревками, первыми забираются на самые верхушки колоколен, а потом помогают установить леса.
Патрис Бернар, глава одного из объединений компаньонажей (всего во Франции три таких объединения, признанных государством), отчасти согласен с архитектором Вильневом и считает, что за пять лет они успеют сделать очень многое. Правда, один из молодых мастеров Джонатан Прудовски осторожно напоминает: если восстанавливать «в точности, как раньше», а именно к этому склоняются реставраторы, то, даже чтобы высушить мореный дуб, понадобится не пять лет, а все 50. Именно строевой лес (речь о высоченных, не меньше 24 метров, деревьях с малой конусностью и небольшим количеством сучьев) и необходим для восстановления сгоревшего средневекового «леса» из стропил, несущих крышу собора. Глава компаньонажа плотников Ален Леспиок согласен с тем, что восстанавливать стропила из леса можно, но такая работа потребует много времени. Но ведь и компаньонажи не остались в Средних веках, они живут и работают в нашем времени: мэтр Леспиок напоминает о разработанном недавно методе изготовления ламината из тончайших деревянных пластинок. Такой ламинат способен заменить дуб, он обладает большей пожаростойкостью и позволяет использовать и другие породы дерева.
Компаньоны не спешат, за ними — вековая традиция, да и перед ними — вечность. Убедиться в этом несложно. Если пройти перед Нотр-Дамом ночью, видно, что внутри собора горят огни: идет работа, трудятся мастера компаньонажей и их подмастерья. В этот момент XXI век исчезает, Париж снова похож на средневековый город. Наверное, та же самая картина представала перед его жителями, наблюдавшими за строительством собора восемь веков назад.
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