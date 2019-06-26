Пожар в соборе Парижской Богоматери не был преднамеренным поджогом

Прокуратура Парижа заявила об отсутствии причин считать поджог причиной пожара в соборе Нотр-Дам. «Никакие факты не указывают на преступный поджог»,— сообщили представители ведомства.
Как передает ТАСС, основными версиями считаются незатушенная сигарета или нарушения в работе электрической проводки.
Пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.
Через два месяца после пожара в парижском соборе состоялась первая служба. Она была немногочисленна и проходила без участия политиков и прессы. Мессу отслужили архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель церкви («ректор») Патрик Шове. Среди собравшихся были служители церкви и рабочие, занятые подготовкой собора к восстановлению.
Как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».
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