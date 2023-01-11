Бурдон Эмманюэль прозвонит Олимпиаду

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в понедельник вечером в главный храм Парижа, ставший после пожара 2019 года символом чудесного спасения. Вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой он встретился с реставраторами, восстанавливающими собор Парижской Богоматери, и подтвердил, что памятник вернется к жизни в 2024 году в своих исторических формах. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкции знаменитого парижского собора дан зеленый свет

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Реконструкции знаменитого парижского собора дан зеленый свет

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Девятого января Эмманюэль Макрон и находящийся с государственным визитом в Париже премьер-министр Японии Фумио Кисида посетили строительную площадку, в которую превратился собор Нотр-Дам, едва не погибший в результате пожара в ночь на 16 апреля 2019 года. В сопровождении архитекторов, реставраторов и начальника строительства, присланного президентом комиссарить на стройке,— отставного генерала армии, бывшего начальника Генерального штаба Жана-Луи Жоржелена, он проинспектировал работы и попозировал перед телекамерами.

Два года назад многие французы ворчали, что президент торопит события. Что он подгоняет реставраторов закончить работу, во-первых, к открытию в Париже Олимпийских игр 2024 года, а во-вторых, во время его президентского срока. Вчера президент ответил скептикам, отчасти признав волюнтаризм, но оправдывая его суровой необходимостью. Обращаясь к рабочим, политикам и журналистам, он сказал: «Важно было поставить цель, потому что так вновь появилась надежда. Мы не могли пообещать людям: "Вы будете ждать пятнадцать лет"».

Работы по реконструкции, как сообщили руководители строительства, идут по плану. Это не так заметно снаружи, где о работах можно судить лишь по стрелам строительных кранов. Зато внутри все пространство собора занято лесами. В последний раз храм выглядел так в 1860-х во время реставрации, которой занимался французский архитектор, знаток европейской готики и большой фантазер Эжен Виолле-ле-Дюк (1814–1879). Собором именно в его версии любовались наши современники.

Таким же он вернется городу и миру после реставрации. Многочисленные завиральные идеи о превращении мирового памятника XII–XIV веков в аттракцион современной архитектуры или исторический диснейленд были отвергнуты еще в момент первых работ по укреплению здания, пострадавшего от огня. В соборе останутся и придуманные Виолле-ле-Дюком скульптуры, и, главное, изобретенная им бутафорская игла-шпиль 96-метровой высоты, обрушившаяся в ночь пожара. Редактировать заново знаменитого «редактора готики» никто не собирается, добавления и изменения XIX века стали, в свою очередь, ценнейшим памятником архитектуры.

Реставрация Нотр-Дама может стать таким же образцом нового подхода к памятникам, каким стала работа пожарных в апреле 2019 года. Для тушения огня в ту ночь были использованы роботы и специальные технические средства, которые помогли спасти здание от разрушения. Таких систем даже в ХХ веке еще не существовало, Нотр-Дам был бы обречен. Точно так же теперь появилась возможность прибегнуть для восстановления к идентичным материалам и приемам строительства, в отличие от реставраторов XIX–XX веков, которые часто использовали бетон и сталь для основных конструкций, скрывая их за «исторической» декорацией. Технологи научились улучшать свойства старинных материалов, не меняя их облика. Для иглы будет использован особый вид свинцового покрытия, конструкция кровли будет набрана из таких же, как в Средневековье, деревянных ферм, но получивших особую пропитку и защиту от огня.

Главной задачей на этот год остается восстановление свода на пересечении нефа и трансепта, где до сих пор зияет дыра, пробитая упавшим шпилем. Каменщикам предстоит выложить нервюрный свод по рецептам XIII века, пока с другой стороны будут возводиться стропила кровли: артели плотников, владеющих необходимым средневековым ремеслом, все еще существуют во Франции. Они повторят невероятной сложности конструкцию так называемого леса, в котором и зародился четыре года назад губительный пожар. Реставраторы отмечают особенность начинающихся работ: традиционно плотники приходили на стройку вслед за каменщиками; на сей раз им предстоит действовать одновременно, синхронное продвижение будет контролироваться по компьютерной модели собора, созданной в начале реставрации.

В течение этого года предполагается закончить шпиль, благо современные строители могут смонтировать его целиком, в их распоряжении есть вертолеты и мощные краны. Стены на всю высоту очищены от накопившейся веками пыли и копоти. Сохранившиеся и восстановленные витражи обещают еще больше света и цвета. Идет реставрация старинного органа, который удалось спасти от огня. На месте и колокола собора. Французские журналисты немало забавлялись тем, что самый старый, бурдон Эмманюэль, отлитый в 1686 году,— тезка нынешнего президента. Знаменитый медный бас звонил французским королям в дни коронации, праздновал конец Первой мировой и освобождение Парижа, а потом отметил смерть мирового коммунизма — падение Берлинской стены. Если не произойдет очередной беды из тех, на которые в последнее время так щедра история, в 2024 году на его звон в собор придут парижане для первого после ремонта массового богослужения. А следом Нотр-Дам откроется для туристов, в несметном числе ожидающихся на парижскую Олимпиаду.