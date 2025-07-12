Начинается земля, как известно, от нуля

Через шесть лет после разрушительного пожара в Нотр-Дам-де-Пари и семь месяцев после открытия собора на площади перед ним восстановили одну из символических достопримечательностей Парижа — нулевую отметку всех дорог Франции, Point zero.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Туристы у нулевой отметки всех дорог Франции Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Туристы у нулевой отметки всех дорог Франции Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Нулевая отметка всех дорог Франции Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Туристы у нулевой отметки всех дорог Франции Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Туристы у нулевой отметки всех дорог Франции Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Нулевая отметка всех дорог Франции Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото

Медальон с изображением розы ветров вновь вмонтирован в мостовую перед фасадом собора. В 2019 году, после пожара, его пришлось снять, чтобы очистить от налета свинца после испарения в огне расплавившейся крыши. Уже тогда стало ясно, что он нуждается в серьезной реставрации или воссоздании заново.

Прежний знак был передан в Музей истории Парижа — Карнавале. Вместо старого «нуля» изготовили его точную копию — таким знак помнят туристы, приезжавшие в Париж с начала прошлого века.

Медальон окружен латунной розой ветров, ориентированной по сторонам света. Под землей, скрытые от глаз, выгравированы имена современных парижских мастеров, работавших над его воссозданием.

Памятник на нулевой отметке — «треугольный камень, дабы служить знаком»,— появился в Париже в 1769 году по указу Людовика XV. Он занял место «весов правосудия», где выставляли на позор осужденных преступников. Однако современную форму памятник приобрел только в 1924 году — после долгих обсуждений в городском совете и комиссии по культурному наследию было решено сделать его максимально незаметным на фоне собора, вровень с мостовой.

Почти за столетие, прошедшее с тех пор, знак исчезал лишь в 1966 году, когда начались работы по строительству подземной автостоянки под площадью. Однако археологические находки при строительстве побудили от парковки отказаться, и Point zero вернулся на прежнее, установленное королем место, чтобы остаться там навсегда.

Чтобы подкрепить легенду о Point zero, часто ссылаются на документ, не отличающийся исторической точностью, зато памятный многим по урокам французской литературы. У Франсуа Рабле всезнающий Панург объясняет своему господину Пантагрюэлю, откуда пошел отсчет французских дорожных расстояний: «Король Фарамон отобрал в Париже сто красивых и статных молодых людей, неробкого притом десятка, и сто красивых девушек-пикардиек. Каждому из молодых людей он дал по девушке, выдал денег на расходы и велел отправляться в разные стороны. А там, где они щекотали своих девиц, полагалось класть камень — это и будет миля. Молодые люди и их спутницы пустились в веселое путешествие. Делать им было нечего, силы же были свежие, и потому французские мили вышли такими короткими. Но потом они прошли много, устали как собаки... Вот откуда в Бретани, в Ландах, в Германии и прочих более отдаленных краях такие длинные мили».

В этом литературном анекдоте, как и в самой розе ветров Point zero, перемешаны игра, символика и история.

Установленный заново медальон не просто туристическая приманка. Географически он не является нулевой координатой, но символически — безусловно. Отсюда по-прежнему начинается отсчет маршрутов 14 национальных дорог, выходящих из города через не существующие ныне ворота; здесь туристы делают селфи и загадывают желания, в том числе непременно вернуться во Францию, где мили много короче.

Алексей Тарханов, Париж