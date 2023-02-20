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Коммерсантъ FM
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Нотр-Дам-де-Пари идет «лесом»

Соборостроительная экспозиция в Париже

До возвращения готического собора к жизни осталось немногим более года. Уже 16 апреля 2024 года под его сводами прозвучит «Te Deum» во славу бога и людей, которые спасли прославленный памятник. А пока в зале парижского музея Cite de l’Architecture открылась выставка «Нотр-Дам-де-Пари, от строителей до реставраторов». Храбростью замысла восхитился корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

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Ужас катастрофы апреля 2019 года на выставке перебивается исследовательским оптимизмом

Ужас катастрофы апреля 2019 года на выставке перебивается исследовательским оптимизмом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

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Ужас катастрофы апреля 2019 года на выставке перебивается исследовательским оптимизмом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

В Cite de l’Architecture кажется, что ты на выставке современного искусства in situ в старом музее, когда работы художников-современников прячутся между классическими экспонатами. На сей раз в длинной галерее музейных реконструкций среди воссозданных в натуральную величину готических порталов появляются реальные детали, связанные с новейшей историей Нотр-Дам-де-Пари. Головешка сгоревшей балки, камни обрушившегося средокрестия, обугленная капитель. Забавнейшим образом на фоне деталей церковной архитектуры выставлены натуральные белые подштанники, сапоги и каска — это защита, которую носили рабочие, разбиравшие завалы после пожара, чтобы не пострадать ни от падающих с 20-метровой высоты свода камней, ни от паров свинца с расплавившейся кровли.

Катастрофа в ночь на 16 апреля 2019 года, ужаснувшая мир, не погубила памятник. Парижские пожарные сумели его отстоять. Чудесным образом уцелели стены и витражи. Скульптуры святых, окружавшие рухнувший шпиль, остались в полной сохранности — задолго до пожара их сняли для реставрации, во всей красоте они стоят в залах Cite de l’Architecture.

Насколько страшным было зрелище, представшее перед реставраторами, показывает огромный фотосвиток, развернутый с потолка до пола при входе на выставку. Но о том, что Парижу все-таки повезло, говорит выставленный в витрине медный петушок, украшавший иглу сгоревшей башни, с которой он вспорхнул почти невредимым.

Безвозвратно утрачены были шпиль собора, возведенный в XIX веке архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, и кровля нефа 100-метровой длины и 10-метровой высоты. Она опиралась на невероятную 300-тонную конструкцию из дубовых балок, сплетенную в XII веке, переделанную в XVII и простоявшую вплоть до начала XXI века без каких-либо серьезных признаков усталости. За фантастическую сложность конструкции ее называли «лесом».

Задача реставрации — заново вырастить этот «лес» над отремонтированным и укрепленным каменным сводом. К счастью, все чертежи и точные обмеры сохранились с XIX века, дополненные натурными обследованиями 2013 года. После пожара были предложения применить при реставрации современные материалы. Но от них быстро отказались и начали искать дерево и мастеров, способных восстановить конструкцию, пользуясь теми же инструментами и приемами, которые были в арсенале плотников в Средние века. В то время пила в строительстве почти не использовалась, на площадку привозили цельные деревья диаметром 25–50 сантиметров и длиной 12–15 метров, а затем обтесывали их топорами, что запечатывало древесные поры и защищало конструкцию от влаги.

Как обнаружилось, французские леса до сих пор богаты строевым лесом исключительного качества. По всей стране было отобрано более 1,5 тыс. дубов, соответствующих самым строгим требованиям: размеры, стройность, отсутствие сучков или следов промерзаний. Деревья брали в Иль-де-Франсе, Эльзасе, Сарте, Арденнах, Аквитании, окрестностях Реймса, Бретани, в знаменитых лесах Шанделе в Мен-и-Луаре и Лош в Эндр-и-Луаре. Провинции как будто соревновались в том, кто щедрее одарит главный собор Франции. Нашлись и плотницкие мастерские, работающие по старинке: Le Bras в Мёзе, Asselin в Дё-Севр, Cruard в Майене, Les Metiers du bois в Париже. Образцы новой древесины с плотницкими топорами (в старинной геометрии, но современном дизайне и стали) — одни из не самых заметных, но очень важных экспонатов выставки.

На видео, которые крутят на выставке, реставраторы Нотр-Дам нет-нет да проговариваются о том, что «пожар способствовал ей много к украшенью». Архитекторы, археологи, строители, жалея «старую парижскую даму», радуются представившейся возможности понять и восстановить сложнейшую конструкцию, в которой одно связано с другим так изящно и прочно, что это трудно рассчитать даже в компьютерной модели.

Ученые получили невероятную возможность осмотреть и ощупать все уголки собора. Возведенные вдоль стен леса открыли участки, к которым рука человеческая не прикасалась почти семь веков. Обнаружились фрагменты древней раскраски сводов, росписи разного времени, произведена расчистка стекол готических «роз», полностью уцелевших в ночь катастрофы. Как обещает всем посетителям выставки главный архитектор Филипп Вильнев, при всей точности реставрации мы не узнаем Нотр-Дам. Изменится и цвет очищенных стен, и количество света, проходящего через витражи, и чистота их красок. В сущности, собор не переставал меняться с XIII века. Поколения мастеров работали на непрекращающейся стройке, перемены и реставрации следовали одна за другой. Королевские украшения при Людовике XIV и разрушения при санкюлотах, косметика при Наполеоне I и вольная фантазия XIX века, пересоздавшая облик собора таким, каким мы привыкли его видеть. И вот теперь послепожарная Нотр-Дам. В известном смысле современные мастера просто продолжили готическую традицию — в постоянном служении символу французской культуры.

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