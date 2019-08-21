Нотр-Дам вернется через пять лет

С понедельника возобновились работы по спасению парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего в результате пожара в ночь на 16 апреля. У реконструкции нет еще точного архитектурного и реставрационного плана, но работы по укреплению стен и сводов избавят от беспокойства за дальнейшую судьбу памятника, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Пожар, случившийся в ночь на 16 апреля, точные причины которого установить пока не удалось, едва не погубил главный парижский памятник. Собор, спасенный ювелирной работой пожарных, лишился стрельчатой башни и кровли, а также 15% сводов над алтарем и средокрестием. Как говорили мне специалисты по реставрации, победа над огнем стала возможной только благодаря современной технике: туда, куда не могли пройти люди, отправили роботов, которые защитили нефы с находящимися в них произведениями искусства, ни одно не было утрачено.

Теперь собор надо реставрировать. Споры о тех архитектурных формах, в которых может быть восстановлена кровля и шпиль, отличались буйством профессиональной фантазии. Предложения скорее пугали, чем успокаивали. Однако сейчас возобладало понимание того, что Нотр-Дам должен быть восстановлен таким, каким застал его ХХ век, то есть сочетающим истинно готические элементы с фантастическими дополнениями, привнесенными реставрацией XIX века Эжена Виолле-ле-Дюка (к которым, в частности, относятся химеры и шпиль).

Работы по укреплению собора начались сразу после пожара, а 15 июня даже состоялась первая служба в одной из капелл. Однако 25 июля префектура Иль-де-Франс остановила работы в связи с повышенным содержанием в почве и воздухе вокруг острова Сите опасных веществ, в частности свинца. Свинец входил в конструкцию кровли и башни, во время пожара он расплавился, испарился и ветер разнес частицы по острову. Опасались заражения улиц, парков и школ, расположенных поблизости. Было проведено обследование учащихся, результаты оказались непугающими: из 160 человек лишь у двух был некритично превышен уровень свинца в организме. Но меры были приняты нешуточные: подразделения гражданской обороны обрабатывали почву и стены зданий особыми растворами, будто бы в условиях химической атаки.

Возобновлением работ обрадованы архитекторы и Министерство культуры, которые беспокоились за состояние собора. Во время аномальной жары в июле были отмечены случаи падения камней со стен, ослабленных совместным действием пламени и воды в ночь пожара. Алармистские новости, что храм вот-вот обрушится, с удовольствием повторяли СМИ.

Сейчас речь идет даже не о реконструкции, она начнется не раньше следующего года, а о неотложных работах по консервации здания. Необходимо как можно скорее расчистить неф и вывезти обломки для сортировки и очистки, а главное, разобрать строительные леса, возведенные перед пожаром и неубранные до сих пор. Это 250 тонн металла, которые висят над зданием и могут обрушиться на и без того лишившийся многих конструктивных связей свод. Разборка их займет несколько месяцев, демонтаж осложнен тем, что огонь расплавил некоторые элементы лесов, их придется пилить и резать. Предстоит подвести временные опоры под своды и аркбутаны, настелить новую легкую кровлю, которая будет защищать от дождей, а впоследствии и от снега.

Спор идет о том, как восстанавливать крышу. Возводить ли структуру из деревянных балок (а это возможно, как бы ни говорили о том, что-де такого дерева уж нет) или заменять ее на металлические конструкции, как это, кстати, происходило во многих соборах—современниках Нотр-Дама, пострадавших во время войн и пожаров. На внешнем виде здания это никак не скажется, но добавит прочности и безопасности.

Остается вопрос, как скоро собор будет открыт для богослужений и экскурсий. Тут никаких сроков реставраторы не называют. Городские власти вместе с настоятелем собора Патриком Шове обсуждают строительство временного павильона на площади перед Нотр-Дамом, где будет организован прием туристов и паломников. Патрик Шове сказал Franceinfo, что он хотел бы вынести из церкви и установить в этом павильоне скульптурное изображение Мадонны, которое пощадил огонь,— «это дева Мария, которая вышла из храма, пока его восстанавливают».

Французы повели себя очень разумно. Президент Эмманюэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен через пять лет. Как поступают в этом случае во многих других городах? В собор отправляются строители с задачей выполнить пятилетку в три года. В Париже действуют по-другому. Точно так же, как пожарных в ночь катастрофы не послали в огонь, теперь работы не форсируют, предпочитая вести их в полной безопасности и без спешки.

Условия реконструкции Нотр-Дама будут похожи на работу на атомном реакторе, строительство будет разделено на «чистые» и «грязные» зоны с обязательной обработкой персонала и машин. Вместо сотен рабочих на стройплощадке будет занято не более 50 человек. И уже сейчас идут разговоры о том, что реконструкция главного парижского собора может подтолкнуть работы по реабилитации и развитию всего ансамбля острова Сите, начатые еще при прежнем президенте Франсуа Олланде в мастерской французского архитектора Доминика Перро.