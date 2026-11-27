Путин проведет в Северодвинске совещание по развитию атомных подлодок
Президент России Владимир Путин прилетит в Северодвинск, где проведет совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок военно-морского флота. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очень важная составляющая нашей ядерной триады. Важность ядерной триады в нынешних геополитических условиях каждый день себя подтверждает, ее невозможно переоценить»,— сказал господин Песков.
Кроме того, российский президент за время поездки поучаствует в торжественной церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь» и встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.