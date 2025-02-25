В Нотр-Дам-де-Пари бьются за стекла

Проект замены витражей XIX века в Нотр-Дам-де-Пари на работу современных художников, инициированный Эмманюэлем Макроном, вызвал бурные споры. Даже реставрация всего собора, которая длилась пять лет и сопровождалась многочисленными сложностями, прошла в сравнении с этим в полном согласии. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время посещения восстановленного Нотр-Дама Эмманюэль Макрон предложил заменить витражи XIX века (на заднем плане) на работы современных художников

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters Во время посещения восстановленного Нотр-Дама Эмманюэль Макрон предложил заменить витражи XIX века (на заднем плане) на работы современных художников

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

О новых витражах Эмманюэль Макрон заговорил прямо на строительной площадке в декабре 2023 года. Он и до этого не раз высказывался за использование при реставрации работ современных художников. Если по трагической случайности именно в наше время Нотр-Дам-де-Пари пришлось реконструировать, почему бы не оставить в нем след XXI века, как когда-то реставратор собора Эжен Виолле-ле-Дюк оставил след своего XIX века?

Споры о замене шпиля на современный, кипевшие пять лет назад, разрешились в пользу буквального воспроизведения старого. В Париже возродили произведение Виолле-ле-Дюка, не чуждавшегося воплощать в реальность свои фантазии о готике. Было признано, что его шпиль, химеры и статуи на кровле стали неотъемлемой частью образа собора. Вторжения нового ограничились системой освещения и современной литургической мебелью, разработанной Гийомом Бардэ. Но сейчас речь о масштабном проекте создания новых витражей южного фасада. Световые проемы общей площадью 121 кв. м закрыты стеклами, выполненными по эскизам Виолле-ле-Дюка. Их планируют заменить на произведения современного художника.

В результате закрытого конкурса, в котором участвовали семь мастеров, комитет под руководством почетного директора Центра Помпиду Бернара Блистена и Филиппа Жоста, президента государственного учреждения Rebatir Notre-Dame («Восстановить Нотр-Дам»), выбрал проект француженки Клер Табуре. Она предложила крупные фигуративные композиции и палитру из бирюзового, желтого, розового и красного цветов. Ее партнером по условиям конкурса должна стать витражная мастерская Simon-Marq из Реймса. Основанная почти 400 лет назад, эта мастерская известна своими работами в соборах. В рамках проекта предстоит создать витражи для шести капелл южного бокового нефа.

«Сначала я задавалась вопросом, имею ли я право. В этом заказе есть большая смелость, ведь он предназначен для старинного и всеми любимого здания»,— говорит Клер Табуре, живущая сейчас в США.

Проект, стоимость которого оценивается в €4 млн, приняли в штыки. В самом деле, витражи, созданные в XIX веке, пережили пожар в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года и были тщательно очищены реставраторами. Эти пятиметровые окна, как и шпиль, как и химеры, сделались с годами частью исторического наследия, и их замена на современные работы противоречит принципам Венецианской хартии 1964 года, подписанной Францией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Француженка Клер Табуре представила эскизы новых витражей и убедила конкурсную комиссию

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Француженка Клер Табуре представила эскизы новых витражей и убедила конкурсную комиссию

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Работы Клер Табуре слишком активны, драматичны, фигуративны. В ее первой композиции апостолы изображены склонившими головы в молитве перед Пятидесятницей. Этот сюжет разительно отличается от геометрических и цветочных орнаментов витражей Виолле-ле-Дюка, который намеренно сделал их «анонимными», чтобы не отвлекать внимание от архитектуры собора. Многие специалисты считают, что сама идея демонтажа витражей XIX века аморальна.

Критики обращают внимание и на стоимость проекта. Десятки исторических зданий во Франции нуждаются в реставрации, а власти готовы выделить миллионы на новые витражи, вместо того чтобы использовать эти средства для неотложных проектов по спасению наследия. Тем более что пока отсутствует даже официальное разрешение на проведение работ. Это ставит под сомнение возможную установку произведений Клер Табуре, какими бы хорошими или плохими они ни были — государство может потратить деньги на их изготовление, но столкнуться с юридическими препятствиями при монтаже.

Защитники проекта объясняют, что новые работы «будут составлять лишь 5% от площади более чем 120 витражей, установленных в соборе и датируемых XII–XX веками».

Споры нашли отражение даже в музейных экспозициях. Проходящая сейчас выставка «Нотр-Дам-де-Пари: спор о витражах (1935–1965)» в Музее витража в Труа рассказывает, не делая далеко идущих выводов, о двух попытках заменить окна Виолле-ле-Дюка, которые церковь уже совершала в прошлом веке. Первая предпринималась в 1939 году: тогда новые витражи даже установили, но вынуждены были демонтировать под напором защитников прошлого. Вторая завершилась успехом: в 1962–1965 годах художник Жак Ле Шевалье украсил Нотр-Дам-де-Пари тремя большими витражами.

Архиепископ Парижа Лоран Ульрих поддержал проект Клер Табуре, хотя и очень сдержанно, министр культуры Рашида Дати и президент Макрон настаивают на реализации. Против решительно выступает Национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре. Однако ее мнение носит лишь рекомендательный характер, поэтому власти надеются в 2026 году все-таки «воцерковить» современное искусство.