Куратор реставрации собора Парижской Богоматери погиб во французских Пиренеях

В Пиренеях на юге Франции погиб генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара, случившегося в апреле 2019 года. 74-летний генерал погиб вечером 18 августа в результате падения в районе перевала Фостен на высоте 2659 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Луи Жоржелен

Фото: Benoit Tessier / Reuters Жан-Луи Жоржелен

Фото: Benoit Tessier / Reuters

По данным французской радиостанции France Info, инцидент произошел в городе Борд-Ушентейн. Около 21:00 (22:00 мск) менеджер горного лагеря Les Estagnous сообщил, что господин Жоржелен не вернулся вместе с туристической группой. Тело генерала было обнаружено в горах полицейскими. 30 августа генералу должно было исполниться 75 лет.

«Ужасно опечалена внезапной смертью генерала Жоржелена. Страстный, энергичный, упорный, он отдал всю свою жизнь на службу Франции. Четыре года он посвятил своей последней ''боевой миссии'': реконструкции Нотр-Дам де Пари. Мы так многим ему обязаны»,— написала глава Минкульта Франции Рима Абдул-Малак в соцсети X (бывший Twitter).

В 2006 году господин Жоржелен стал руководителем Главного штаба Франции. C 2010 по 2016 годы он занимал должность Великого канцлера Ордена Почетного легиона. В 2019-м президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Жан-Луи Жоржелена спецпредставителем президента республики, ответственным за сохранение и восстановление здания собора Парижской Богоматери после пожара.

Полина Мотызлевская