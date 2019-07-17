Парламент Франции принял закон о реставрации Нотр-Дама

Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал France 24.

В документе, в частности, закрепляются правила контроля над использованием пожертвований на восстановление собора. Кроме того, предполагается отменить законодательные правила и ограничения, относящиеся к сфере строительных и реставрационных работ.

Пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели множество видеозаписей и фотографий пожара и пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

О том, как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».