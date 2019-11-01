Нотр-Дам вошел в список нуждающихся в реставрации достопримечательностей

Всемирный фонд памятников опубликовал список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. В первую пятерку перечня достопримечательностей, нуждающихся в срочной реставрации, вошел собор Парижской Богоматери, частично сгоревший во время пожара в апреле.

Всего в список включено 25 достопримечательной из 22 стран. Первая десятка выглядит следующим образом:

местность Коутаммакоу в государстве Того,

парк Онтарио-Плейс в Торонто,

остров Пасхи в Полинезии,

дворец семьи Алексан в Египте,

Нотр-Дам в Париже,

виадук Беннерли в Дербишире,

национальный парк Тушети в Грузии,

район строений в стиле имбирных домиков в Порт-о-Пренсе (Гаити),

системы водоснабжения Деканского плоскогорья (полуостров Индостан),

крытый стадион имени Сардара Валлаббхаи Патела в Мумбаи.

По данным The New York Times, независимые эксперты отобрали 25 объектов из 250 номинантов. Каждое из выбранных мест сможет получить часть денег из итоговой призовой суммы $1,6 млн. Ее выделил спонсор фонда American Express, а также Фонд Ставроса Ниархоса и Фонд Форда.

Напомним, пожар в Нотр-Даме начался 15 апреля, его удалось потушить спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

О том, как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».