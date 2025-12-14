Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дышите видеть

Новые витражи Нотр-Дама показаны в Париже

«На одном дыхании» — так называется открывшаяся в Гран-Пале выставка молодой француженки Клер Табуре. Это ее проекты шести новых витражей для южного фасада Нотр-Дама. О них много спорили, критикуя и саму идею, и выбор автора. Теперь всем дана возможность своими глазами увидеть, что добавит памятнику готики современное искусство. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Шесть эскизов в полный рост, семь на четыре метра, выставлены вдоль стены так, чтобы можно было представить, как будут выглядеть выполненные по ним витражи шести капелл южного нефа. Они «иллюстрируют шесть ключевых моментов Пятидесятницы, которая отмечает, через пятьдесят дней после Пасхи, дар Святого Духа и рождение Церкви», объясняет художница.

Клер Табуре была выбрана в декабре прошлого года из семи мастеров, участвовавших в конкурсе. Решение это принял специально назначенный комитет под руководством Филиппа Жоста, президента государственного учреждения Rebatir Notre-Dame — «Восстановить Нотр-Дам», и почетного директора Центра Помпиду Бернара Блистена. Тогда им пришлось сделать сложный — не только художественный, но и политический — выбор.

Новые витражи в Нотр-Даме — любимая идея президента Франции. Эмманюэль Макрон считает, что наша эпоха достойна оставить свой след в памятнике, над которым работали французские мастера многих поколений и который в последний раз был радикально перестроен в XIX веке Эженом Виолле-ле-Дюком.

Соответственно, у жюри была задача: выбрать, во-первых, французского автора; во-вторых, очень известного и современного; в-третьих, ограничить его классической техникой, религиозным сюжетом и максимально реалистической трактовкой.

Было очевидно, что слишком авангардная вещь вызовет настоящий скандал.

В результате лауреатом и стала Клер Табуре, 44-летняя француженка с международной известностью, много работавшая в последние годы в США. Тема Пятидесятницы была выбрана совместно с архиепископом Парижа, что важно для верующих, хозяев храма. А для любителей современного искусства, в том числе атеистов, художница подчеркивает, что речь идет о единстве разорванного на части мира: «Я была увлечена красотой, поэзией этого сюжета, выбранного архиепископом Парижа. Эта идея гармонии, людей, которые способны объединиться, понять друг друга, несмотря на различия».

Шесть витражей Виолле-ле-Дюка, уцелевших во время пожара 15 апреля 2019 года, скромных, почти монохромных, геометричных, должны уступить место ярким фигуративным произведениям. В этом священники, чиновники и кураторы сошлись единогласно. Но публика и специалисты-реставраторы были решительно против. В июле 2024 года Национальная комиссия по наследию и архитектуре отклонила проект. Она посчитала, что художественное творчество не должно приносить в жертву существующие элементы наследия, имеющие общественную ценность. Петиция против новых витражей собрала почти 300 тыс. подписей. Защитники витражей XIX века подали иск в административный суд Парижа с требованием аннулировать или расторгнуть государственный контракт. Иск был отклонен судом в ноябре, препятствий для выставки больше не было.

Как в Париже открыли Нотр-Дам

Эскизы представлены на суд посетителей Гран-Пале до 15 марта с явной целью собрать как можно больше отзывов. Не для того, чтобы художница начала что-то исправлять по советам активистов, а чтобы сама идея получила фактическое общественное одобрение, чтобы можно было сослаться на «глас народа», прислушивающегося на выставке к «дыханию» современного искусства. Об этом свидетельствует и буклет выставки с подробнейшими объяснениями автора: кто изображен, почему выбран тот или иной цвет, сюжет, фигуры. Клер Табуре обращается к новому для современного художника зрителю, которому важно объяснить не столько живописную, сколько религиозную основу композиции.

На выставке совершенно очевидно, что художница вынуждена работать с техникой, малознакомой ей прежде. Ей уже приходилось создавать большие вещи, настенные росписи, но впервые она оказалась в ситуации, когда ее живопись должны перевести на язык витража мастера фабрики Simon-Marq из Реймса, основанной еще в 1640 году. Именно там в прошлом веке делали витражи для Марка Шагала. В одной из витрин разложены рабочие материалы, инструменты витражистов и первые примеры того, как живописная лихость Табуре дробится на точно отмеренные простые цвета и вновь собирается в стекле.

Чтобы показать разницу между эскизами и конечным результатом, вдоль одной стены висят живописные цветные картоны, позволяющие понять лейтмотив каждой композиции, вдоль другой — почти натурные образцы, выполненные в специальной технике.

«Я пишу тушью на прозрачном плексигласе, представляя изображение в перевернутом виде»,— поясняет Клер Табуре.

Разумеется, даже эскизы в натуральную величину не дают полного представления о будущем результате. Их настоящее восприятие сформируется в интерьере готического собора, где к рисунку и цветам добавится главное в витраже — движущийся солнечный свет. Тем не менее похоже, что при всех нынешних несовершенствах они станут удачным дополнением старой архитектуры и свидетельством того, что католицизм куда более открыт современному искусству, чем соперничающие с ним на французской земле религии. Старые витражи будут сохранены и, возможно, выставлены в музее. Новые же планируется установить уже через год, в декабре 2026-го.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Сообщение о возгорании поступило примерно в 18:50 по местному времени (19:50 мск)

Сообщение о возгорании поступило примерно в 18:50 по местному времени (19:50 мск)

Фото: AP

Около 20:55 мск обрушился шпиль здания, позднее полностью обрушилась крыша

Около 20:55 мск обрушился шпиль здания, позднее полностью обрушилась крыша

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Представитель собора Андре Фино уточнил, что пожар повредил перекрытия XIX и XIII веков

Представитель собора Андре Фино уточнил, что пожар повредил перекрытия XIX и XIII веков

Фото: AP / Thibault Camus

Как сообщает газета Le Figaro, пожар не затронул реликвии, хранившиеся в соборе (Терновый венец и часть креста Иисуса)

Как сообщает газета Le Figaro, пожар не затронул реликвии, хранившиеся в соборе (Терновый венец и часть креста Иисуса)

Фото: Reuters / Benoit Tessier

В соборе проходили реставрационные работы. По предварительным данным, пожар мог начаться на строительных лесах

В соборе проходили реставрационные работы. По предварительным данным, пожар мог начаться на строительных лесах

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Пострадавших нет, собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара, находившиеся внутри люди были эвакуированы

Пострадавших нет, собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара, находившиеся внутри люди были эвакуированы

Фото: Reuters / Benoit Tessier

«Как больно видеть эту ужасную картину горящего собора. Нотр-Дам — символ Франции и нашей европейской культуры. Мыслями мы с нашими друзьями-французами»,— передала через своего пресс-секретаря канцлер Германии Ангела Меркель

«Как больно видеть эту ужасную картину горящего собора. Нотр-Дам — символ Франции и нашей европейской культуры. Мыслями мы с нашими друзьями-французами»,— передала через своего пресс-секретаря канцлер Германии Ангела Меркель

Фото: AP / Michel Euler

Слева направо: премьер-министр Франции Эдуар Филипп, министр культуры Франк Ристер и президент Эмманюэль Макрон на месте пожара

Слева направо: премьер-министр Франции Эдуар Филипп, министр культуры Франк Ристер и президент Эмманюэль Макрон на месте пожара

Фото: Reuters / Philippe Wojazer/Pool

Собор Парижской Богоматери начали строить в XII веке по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли

Собор Парижской Богоматери начали строить в XII веке по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли

Фото: Reuters / Charles Platiau

Строительство здания длилось два века

Строительство здания длилось два века

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Высота собора достигает 35 м, а колоколен собора — 69 м

Высота собора достигает 35 м, а колоколен собора — 69 м

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Прокуратура Парижа начала расследование случившегося

Прокуратура Парижа начала расследование случившегося

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Собор является одной из главных достопримечательностей французской столицы, его посещают от 12 млн до 14 млн посетителей в год

Собор является одной из главных достопримечательностей французской столицы, его посещают от 12 млн до 14 млн посетителей в год

Фото: Reuters / Charles Platiau

В результате пожара рухнули часы собора

В результате пожара рухнули часы собора

Фото: AP / Thibault Camus

По предварительным данным, здание не было оборудовано системой пожаротушения. Стремительному распространению огня по деревянным конструкциям способствовала мощная тяга, образовавшаяся в результате того, что из некоторых окон собора на время реконструкции были убраны витражи

По предварительным данным, здание не было оборудовано системой пожаротушения. Стремительному распространению огня по деревянным конструкциям способствовала мощная тяга, образовавшаяся в результате того, что из некоторых окон собора на время реконструкции были убраны витражи

Фото: AP / Francois Mori

На берегах Сены собралась многотысячная толпа, наблюдавшая за пожаром в соборе

На берегах Сены собралась многотысячная толпа, наблюдавшая за пожаром в соборе

Фото: Nicolas Liponne/NurPhoto via Getty Images/Fotodom

По словам представителей пожарной службы, они не использовали спецтехнику, опасаясь разрушения здания

По словам представителей пожарной службы, они не использовали спецтехнику, опасаясь разрушения здания

Фото: AP / Thibault Camus

Представитель Нотр-Дам де Пари заявил, что деревянная часть собора (это бОльшая часть здания) почти полностью уничтожена

Представитель Нотр-Дам де Пари заявил, что деревянная часть собора (это бОльшая часть здания) почти полностью уничтожена

Фото: Reuters / Julie Carriat

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пообещал пожертвовать €100 млн ($113 млн) на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пообещал пожертвовать €100 млн ($113 млн) на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем Twitter, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем Twitter, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме

Фото: Reuters / Charles Platiau

Туристы и жители столицы Франции наблюдают за пожаром в соборе

Туристы и жители столицы Франции наблюдают за пожаром в соборе

Фото: Nicolas Liponne/NurPhoto via Getty Images / Fotodom

Фонд сохранения культурного наследия Франции запустил общенациональный сбор средств на восстановление Нотр-Дама

Фонд сохранения культурного наследия Франции запустил общенациональный сбор средств на восстановление Нотр-Дама

Фото: Reuters / Charles Platiau

Президент США Дональд Трамп в Twitter предложил использовать авиацию для тушения пожара. В Главном управлении внутренней безопасности Франции объяснили, что лучше не использовать вертолеты при тушении собора, потому что сброс воды с большой высоты мог бы полностью обрушить структуру

Президент США Дональд Трамп в Twitter предложил использовать авиацию для тушения пожара. В Главном управлении внутренней безопасности Франции объяснили, что лучше не использовать вертолеты при тушении собора, потому что сброс воды с большой высоты мог бы полностью обрушить структуру

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Пожар в соборе Парижской Богоматери был локализован около четырех часов утра 16 апреля

Пожар в соборе Парижской Богоматери был локализован около четырех часов утра 16 апреля

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

В Париже нет длинных пожарных лестниц, которые позволили бы добраться к пожару представителям спецслужб. Из-за пробок пожарные долгое время не могли проехать к собору

В Париже нет длинных пожарных лестниц, которые позволили бы добраться к пожару представителям спецслужб. Из-за пробок пожарные долгое время не могли проехать к собору

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал пожар в соборе «трагедией для наследия всего человечества»

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал пожар в соборе «трагедией для наследия всего человечества»

Фото: AP / Thibault Camus

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобритания скорбит вместе с Парижем

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобритания скорбит вместе с Парижем

Фото: Reuters / Philippe Wojazer/Pool

Французы скорбят из-за пожара в соборе

Французы скорбят из-за пожара в соборе

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Уцелевшие в пожаре в соборе Парижской Богоматери произведения искусства перевезены в мэрию Парижа. Как сообщает BFMTV, во вторник или среду они будут переданы в Лувр

Уцелевшие в пожаре в соборе Парижской Богоматери произведения искусства перевезены в мэрию Парижа. Как сообщает BFMTV, во вторник или среду они будут переданы в Лувр

Фото: Reuters / Charles Platiau

Реставрационные работы начались в апреле 2019 года и должны были завершиться к 2022 году

Реставрационные работы начались в апреле 2019 года и должны были завершиться к 2022 году

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Высота сооруженных строительных лесов вокруг шпиля собора достигала 100 м. Перед ремонтом со здания сняли 16 бронзовых фигур

Высота сооруженных строительных лесов вокруг шпиля собора достигала 100 м. Перед ремонтом со здания сняли 16 бронзовых фигур

Фото: Reuters / Philippe Wojazer/Pool

Пожарные сообщили, что основную конструкцию собора удалось спасти

Пожарные сообщили, что основную конструкцию собора удалось спасти

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Пожар в соборе Парижской Богоматери был потушен около 10 часов утра 16 апреля

Пожар в соборе Парижской Богоматери был потушен около 10 часов утра 16 апреля

Фото: AP / Kamil Zihnioglu

