Дышите видеть

«На одном дыхании» — так называется открывшаяся в Гран-Пале выставка молодой француженки Клер Табуре. Это ее проекты шести новых витражей для южного фасада Нотр-Дама. О них много спорили, критикуя и саму идею, и выбор автора. Теперь всем дана возможность своими глазами увидеть, что добавит памятнику готики современное искусство. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизы показывают с явной целью собрать как можно больше отзывов и получить фактическое общественное одобрение

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Эскизы показывают с явной целью собрать как можно больше отзывов и получить фактическое общественное одобрение

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Шесть эскизов в полный рост, семь на четыре метра, выставлены вдоль стены так, чтобы можно было представить, как будут выглядеть выполненные по ним витражи шести капелл южного нефа. Они «иллюстрируют шесть ключевых моментов Пятидесятницы, которая отмечает, через пятьдесят дней после Пасхи, дар Святого Духа и рождение Церкви», объясняет художница.

Клер Табуре была выбрана в декабре прошлого года из семи мастеров, участвовавших в конкурсе. Решение это принял специально назначенный комитет под руководством Филиппа Жоста, президента государственного учреждения Rebatir Notre-Dame — «Восстановить Нотр-Дам», и почетного директора Центра Помпиду Бернара Блистена. Тогда им пришлось сделать сложный — не только художественный, но и политический — выбор.

Новые витражи в Нотр-Даме — любимая идея президента Франции. Эмманюэль Макрон считает, что наша эпоха достойна оставить свой след в памятнике, над которым работали французские мастера многих поколений и который в последний раз был радикально перестроен в XIX веке Эженом Виолле-ле-Дюком.

Соответственно, у жюри была задача: выбрать, во-первых, французского автора; во-вторых, очень известного и современного; в-третьих, ограничить его классической техникой, религиозным сюжетом и максимально реалистической трактовкой.

Было очевидно, что слишком авангардная вещь вызовет настоящий скандал.

В результате лауреатом и стала Клер Табуре, 44-летняя француженка с международной известностью, много работавшая в последние годы в США. Тема Пятидесятницы была выбрана совместно с архиепископом Парижа, что важно для верующих, хозяев храма. А для любителей современного искусства, в том числе атеистов, художница подчеркивает, что речь идет о единстве разорванного на части мира: «Я была увлечена красотой, поэзией этого сюжета, выбранного архиепископом Парижа. Эта идея гармонии, людей, которые способны объединиться, понять друг друга, несмотря на различия».

Шесть витражей Виолле-ле-Дюка, уцелевших во время пожара 15 апреля 2019 года, скромных, почти монохромных, геометричных, должны уступить место ярким фигуративным произведениям. В этом священники, чиновники и кураторы сошлись единогласно. Но публика и специалисты-реставраторы были решительно против. В июле 2024 года Национальная комиссия по наследию и архитектуре отклонила проект. Она посчитала, что художественное творчество не должно приносить в жертву существующие элементы наследия, имеющие общественную ценность. Петиция против новых витражей собрала почти 300 тыс. подписей. Защитники витражей XIX века подали иск в административный суд Парижа с требованием аннулировать или расторгнуть государственный контракт. Иск был отклонен судом в ноябре, препятствий для выставки больше не было.

Эскизы представлены на суд посетителей Гран-Пале до 15 марта с явной целью собрать как можно больше отзывов. Не для того, чтобы художница начала что-то исправлять по советам активистов, а чтобы сама идея получила фактическое общественное одобрение, чтобы можно было сослаться на «глас народа», прислушивающегося на выставке к «дыханию» современного искусства. Об этом свидетельствует и буклет выставки с подробнейшими объяснениями автора: кто изображен, почему выбран тот или иной цвет, сюжет, фигуры. Клер Табуре обращается к новому для современного художника зрителю, которому важно объяснить не столько живописную, сколько религиозную основу композиции.

На выставке совершенно очевидно, что художница вынуждена работать с техникой, малознакомой ей прежде. Ей уже приходилось создавать большие вещи, настенные росписи, но впервые она оказалась в ситуации, когда ее живопись должны перевести на язык витража мастера фабрики Simon-Marq из Реймса, основанной еще в 1640 году. Именно там в прошлом веке делали витражи для Марка Шагала. В одной из витрин разложены рабочие материалы, инструменты витражистов и первые примеры того, как живописная лихость Табуре дробится на точно отмеренные простые цвета и вновь собирается в стекле.

Чтобы показать разницу между эскизами и конечным результатом, вдоль одной стены висят живописные цветные картоны, позволяющие понять лейтмотив каждой композиции, вдоль другой — почти натурные образцы, выполненные в специальной технике.

«Я пишу тушью на прозрачном плексигласе, представляя изображение в перевернутом виде»,— поясняет Клер Табуре.

Разумеется, даже эскизы в натуральную величину не дают полного представления о будущем результате. Их настоящее восприятие сформируется в интерьере готического собора, где к рисунку и цветам добавится главное в витраже — движущийся солнечный свет. Тем не менее похоже, что при всех нынешних несовершенствах они станут удачным дополнением старой архитектуры и свидетельством того, что католицизм куда более открыт современному искусству, чем соперничающие с ним на французской земле религии. Старые витражи будут сохранены и, возможно, выставлены в музее. Новые же планируется установить уже через год, в декабре 2026-го.