Увидеть Париж и помирить

Новоизбранный президент США Дональд Трамп совершил свой первый зарубежный визит после победы на выборах 5 ноября. Республиканец, который официально вернется в Белый дом только 20 января 2025 года, приехал в Париж по случаю открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пять лет реставрировавшегося после мощного пожара в апреле 2019 года. Помимо господина Трампа во французскую столицу 7 декабря прибыли более 40 президентов и глав правительств других государств. Однако присутствие 47-го американского лидера в этот день в Париже, судя по информационной повестке, оказалось чуть ли не важнее самого повода, ради которого десятки мировых лидеров съехались во Францию. Некоторые из них всячески искали встречи с Дональдом Трампом и в итоге получили то, что хотели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (в желтом галстуке) с Эмманюэлем Макроном

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Дональд Трамп (в желтом галстуке) с Эмманюэлем Макроном

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В апреле 2019 года весь мир облетели кадры полыхающего Нотр-Дама. Спустя пять лет знаменитый собор удалось отреставрировать, а из церемонии его открытия власти Франции решили сделать по-настоящему грандиозное событие. Одних только лидеров и глав правительств в Париж 7 декабря приехало более 40 человек, не говоря уже о прочих знаменитостях. Не оказалось во французской столице, правда, действующего президента США Джо Байдена, вместо которого Вашингтон на церемонии представляла первая леди Джилл Байден.

Впрочем, отсутствие господина Байдена, чья демократическая администрация уже через полтора месяца уступит Белый дом республиканским коллегам, выглядело во многом символично. Но куда более символичным стало присутствие в Париже Дональда Трампа, возвращающегося в Овальный кабинет 20 января 2025 года. И хотя республиканец стал лишь одним из многих VIP-гостей, приехавших разделись с Францией радость от восстановления собора Парижской Богоматери, создавалось впечатление, что важнее человека в тот день в Париже не было.

Во многом повышенное внимание к фигуре Дональда Трампа объяснялось тем фактом, что визит во Францию стал его первой зарубежной поездкой с момента победы на президентских выборах 5 ноября.

В итоге ряд лидеров стали искать возможность хоть как-то пересечься с республиканцем и засвидетельствовать ему свое почтение. Поймать господина Трампа в коридоре удалось, например, президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая уже через неделю должна сложить с себя полномочия, но на фоне глубокого политического кризиса в стране отказывается это сделать, дабы поддержать оппозицию.

«Развернутая дискуссия с президентами Трампом и Макроном. Разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Подчеркнута необходимость сильных США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа»,— написала госпожа Зурабишвили в соцсети X.

О «хорошей возможности пообщаться с Трампом» заявил и премьер Армении Никол Пашинян, также на ногах переговоривший с новоизбранным президентом США.

Попытались зафиксировать контакт с республиканцем и другие высокопоставленные политики, прибывшие на церемонию открытия Нотр-Дама. Однако ключевой и самой освещаемой в мировых СМИ встречей в Париже стали переговоры на троих между Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом, по информации американского портала Axios, подобный контакт мог и не состояться, поскольку господин Трамп поначалу отказывался встречаться с господином Зеленским во время поездки на открытие Нотр-Дама. Однако господин Макрон приложил максимум усилий, чтобы убедить будущего президента США согласиться на трехстороннюю беседу, и в этом преуспел, отметило издание. Один из источников Axios подчеркнул: переговоры, длившиеся около 45 минут, прошли «хорошо и плодотворно».

«Хорошей, продуктивной» назвал встречу и Владимир Зеленский. По его словам, «президент Трамп, как всегда, настроен решительно». Президент Украины заверил, что все участники трехсторонних переговоров выразили желание положить конец конфликту «как можно быстрее и справедливее».

На следующий день — с утра 8 декабря — встречу прокомментировал и сам Дональд Трамп. В соцсети Truth Social республиканец написал, что теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад «бежал из своей страны», а «его покровитель Россия во главе с Владимиром Путиным больше не заинтересована в его защите». По мнению господина Трампа, РФ «потеряла всякий интерес к Сирии из-за Украины». Он заверил, что эта «война никогда не должна была начаться».

Господин Трамп подчеркнул, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие», и призвал «немедленно прекратить огонь и начать переговоры».

«Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается, и если так продолжится, то это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Пришло время действовать. Китай способен помочь. Мир ждет!» — заключил Дональд Трамп.

Между тем в Москве на слова господина Трампа отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чей комментарий был опубликован на сайте Кремля. «Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским. Президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга, наших партнеров по БРИКС — Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии»,— сказал господин Песков. По его словам, позиция России по Украине «хорошо известна», а «условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года».

В июне господин Путин заявлял, что для завершения конфликта украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей — «именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину».

Дмитрий Песков также заверил, что «от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина», а «для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет», введенный осенью 2022 года и запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что приведенные Дональдом Трампом цифры о потерях с обеих сторон (600 тыс. со стороны России и 400 тыс. со стороны Украины) «изложены в украинской трактовке», в то время как «реальные цифры потерь совершенно другие».

Так или иначе, Дональд Трамп, обещавший положить конец российско-украинскому конфликту, до сих пор не обнародовал свой план и официально не сделал никаких предложений ни Москве, ни Киеву. Тем не менее по утечкам в СМИ известно, что все сценарии, прорабатываемые внешнеполитической командой будущего президента США, подразумевают прекращение боевых действий по линии фронта и не включают вывод украинских войск из четырех регионов, как того требует Россия.

Алексей Забродин