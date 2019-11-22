Нотр-Дам возобновил ночную подсветку после пожара

Собор Парижской Богоматери с 21 ноября возобновил ночную подсветку здания. Ее будут включать с наступлением заката и до часа ночи, сообщает телеканал BFMTV. У собора было две системы освещения, но одну из них пока не сумели восстановить после пожара.

Возгорание в Нотр-Даме началось 15 апреля, его удалось потушить спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора, две башни и конструкции фасада сохранились. Всемирный фонд памятников включил Нотр-Дам в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

О том, как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».