Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об инициативе министра культуры Франции и реакции на нее парижской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francois Mori / AP Фото: Francois Mori / AP

В декабре нынешнего года откроется для посещения главный французский собор — Нотр-Дам-де-Пари. В 2019 году, как вы помните, произошел грандиозный пожар, который уничтожил практически весь купол средневекового шедевра архитектуры. Кстати, до пожара собор Парижской Богоматери ежегодно посещали до 14 млн человек. Это число взволновало министра культуры Франции Рашиду Дати, которая предложила брать плату за вход в размере €5 с человека. Это может принести €75 млн в год. Эти средства затем можно было бы использовать для «спасения всех церквей в Париже и Франции».

Противники предложения Дати указывают на тот факт, что введение платы за вход может быть незаконным в соответствии со священным французским законом (sacrosanct), подписанным в 1905 году. Согласно нему, церкви передают право собственности на свои здания государству, соглашаясь при этом оставаться открытыми для публики «без сборов или взносов». Позиция министра культуры Франции сразу смягчилась, когда в дебаты вмешалась парижская епархия, выступившая с заявлением в поддержку «неизменной позиции Католической церкви Франции в отношении свободного входа во все церкви».

Дати написала: «Конечно, мессы и религиозные службы должны оставаться бесплатными, но каждый посетитель культуры должен внести свой вклад в сохранение нашего наследия». Ее пост только вывел из себя парижских священнослужителей, которые ответили, что было бы невозможно «отделить религиозных последователей от посетителей». И добавили, что «дискриминация» в виде платы за вход «лишит их общения между всеми, что является сутью нашей миссии и места». Защита религиозных зданий Франции является огромной проблемой. В правительственном докладе говорится, что из 40 тыс. церквей страны, большинство из которых управляются небольшими городами, 5 тыс. находятся в плохом состоянии, а 1,3 тыс. в опасности. Кстати, в Италии, помнится, чтобы посмотреть церковных Тинторетто или Гверчино надо эти €5 заплатить.