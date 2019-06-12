Первая после пожара служба пройдет в Нотр-Даме 15 июня

Первая месса в соборе Парижской Богоматери, пострадавшем в результате апрельского пожара, пройдет 15 июня. В этот день будет освящен алтарь реставрируемого собора.

«Первая после пожара служба будет в субботу, во второй половине дня»,— сообщил «РИА Новости» викарий парижской архиепархии Филип Марсе.

Попасть в этот день в собор смогут не все, вход для журналистов также будет ограничен. «Число людей, которые смогут находиться внутри собора, очень сильно ограничено. Ну и плюс все будут в касках на головах»,— пояснил господин Марсе, уточнив, что все, кто не поместится в собор, смогут принять участие во втором богослужении, которое проведут на улице перед Нотр-Дамом.

Пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели множество видеозаписей и фотографий пожара и пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

Как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».