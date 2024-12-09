Открытие Нотр-Дам отметили концертом

Знаменитые академические и эстрадные исполнители выступили на концерте, посвященном открытию собора Парижской Богоматери. Правда, не вживую: из-за погодных обстоятельств шоу отсняли накануне и показывали телезрителям в записи. Сразу после того, как американское сопрано Надин Сьерра исполнила в сопровождении мужского хора «Марсельезу», канадский певец Гару вышел на площадку перед главным входом в собор с двумя номерами из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» — «Пора соборов кафедральных» и «Белль». Гару аккомпанировал Филармонический оркестр Радио Франции — коллективный главный герой концерта, выступавший в этот раз под управлением знаменитого венесуэльца Густаво Дудамеля, совсем недавно (2021–2023) побывавшего музыкальным руководителем Парижской оперы. «Языческую "Ave Maria"» из все того же мюзикла исполнила ливанская певица Хиба Таваджи, которая сменила Элен Сегара в классической труппе «Нотр-Дам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann, Reuters Фото: Christian Hartmann, Reuters

Другая «Ave Maria», на сей раз в классической версии Шуберта, прозвучала (уже внутри собора) в исполнении франко-швейцарского тенора Бенжамена Бернхейма. Еще одна международная оперная звезда, сопрано из Южной Африки Притти Йенде, тоже выступила с неоперной музыкой: она спела популярный христианский гимн «Amazing Grace». Была и инструментальная классика, но в основном в виде эффектных шлягерных фрагментов. Так, оркестр под управлением маэстро Дудамеля сыграл первую часть Пятой симфонии Бетховена (с общеизвестными «ударами судьбы»), китайский виртуоз Лан Лан солировал в третьей части соль-минорного фортепианного концерта Сен-Санса, а скрипач Даниэль Лозакович выступил в «Арии» из баховской оркестровой сюиты №3.

Самым именитым поп-музыкантом среди участников концерта оказался Фаррелл Уильямс, исполнивший свой хит «Happy» в сопровождении хора из 70 человек, который участвует в его телешоу о госпел-музыке «Голоса огня»: хор затем исполнил госпел «Joy» («Радость»). Из песен, условно относящихся к популярной музыке, стоит также отметить песню «Halleluiah» Леонарда Коэна, которую парижанин Вьянне исполнил под сводами собора в неожиданной версии — в сопровождении электрогитары и оркестра. Клара Лучиани, в прошлом участница группы La Femme, теперь, на фоне грандиозного видеомэппинга, транслируемого на фасад собора, исполнила старую песню шансонье Шарля Трене «La Romance de Paris»: «Это романтика Парижа. Она цветет на перекрестках и вселяет в сердца влюбленных маленькую мечту и голубое небо». «Маленькой мечтой» смотрелось и само шоу в целом, в масштабности уступавшее церемониям Олимпийских игр прошедшего лета и не претендовавшее на охват всего французского культурного космоса: немножко мифологии Парижа и его собора, немножко драматических воспоминаний и немножко религиозной тематики в радостном ключе.

Игорь Гаврилов, Сергей Ходнев