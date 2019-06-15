Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба. Она была немногочисленна и проходила без участия политиков и прессы. Трансляцию вел только христианский телеканал КТО.

Три десятка человек собрались в капелле Богородицы, которую, вместе с позолоченным крестом на постаменте, пощадил пожар. В этой капелле с 1792-го года хранилась одна из главных христианских драгоценностей — терновый венец Иисуса, который Людовик Святой приобрел в 1250-м году у императора Латинской империи Балдуина II. При пожаре стеклянный ларец был спасён вместе с другими реликвиями.

Мессу отслужили архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель церкви («ректор») Патрик Шове. Среди собравшихся были служители церкви и рабочие, занятые подготовкой собора к восстановлению. Патрик Шове подчеркнул важность события, которое показывает, что «Нотр-Дам жива».

Пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели множество видеозаписей и фотографий пожара и пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля.

Как собираются восстановить собор, читайте в публикации “Ъ” «Обожженные сердца».

Алексей Тарханов, Париж