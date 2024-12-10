Французские НКО предупредили об опасности покрытия крыши Нотр-Дама свинцом

Французские ассоциации выразили обеспокоенность решением восстановить собор Нотр-Дам в Париже с использованием свинца для покрытия шпиля и крыши. По их мнению, этот материал опасен как для посетителей, так и для местных жителей. Церемония открытия собора после реконструкции прошла 7 и 8 декабря. Ожидается, что в первый год Нотр-Дам примет около 15 млн посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Coombs, Reuters Фото: Kevin Coombs, Reuters

Генсек парижского подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Бенуа Мартен в интервью «РИА Новости» напомнил, что Верховный совет здравоохранения и Совет парижских депутатов высказывались против использования свинца как канцерогенного материала.

После пожара в соборе в 2019 году ассоциации родителей провели медицинские тесты, которые показали повышенный уровень свинца в крови детей. В 2022-м они подали иск по статье «подвержение опасности третьих лиц», обвиняя региональное агентство по здравоохранению, а также французский Минздрав и Министерство культуры в халатности.

Летом 2019 года власти Парижа временно закрыли доступ к площади у собора для очистки территории от свинца. Мэрия заявила, что на основании результатов исследований не было выявлено риска для здоровья детей. Однако господин Мартен подчеркнул, что международное сообщество признает риск использования свинца и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по этому поводу.

После пожара в Нотр-Даме 400 т свинца распространились в виде пыли, что нанесло ущерб окружающей среде. Профсоюз предупредил, что даже без крупных ЧП свинец крошится и попадает в почву и воду. Власти обещали установить фильтры для дождевой воды, стекающей с крыши собора, но их эффективность должна тщательно контролироваться.

Ассоциация семей—жертв сатурнизма также выразила сожаление по поводу решения властей. Они считают его иррациональным без учета альтернативных материалов, которые могли бы быть безопаснее для окружающей среды и здоровья людей.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля 2019 года. С возгоранием не могли справиться на протяжении 12 часов. В итоге произошло обрушение шпиля и части крыши собора. По версии прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета.

Перед открытием собора по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она продлилась около получаса, итоговых заявлений после нее не последовало.

Подробнее о визите Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Увидеть Париж и помирить».