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25 июня, вторник
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10:32
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
11:33
Глава Красноярского края требует разобраться со свалками отходов с лесопилок в Канске
11:21
Футбольный клуб «Новосибирск» сможет вернуть себе прежнее название
10:35
Новосибирский губернатор прокомментировал уголовные дела известных медиков
10:10
Торговавший наркотиками за криптовалюту драгдилер получил девять лет колонии
10:09
«Росагромаркет» перенес ввод ОРЦ под Новосибирском на 2020 год
09:53
Новосибирское заксобрание поддержало отмену прямых выборов депутатов райсоветов
09:39
«Новосибирскавтодор» построит новую трассу в Кузбассе за 1,1 млрд рублей
09:25
Глава алтайского агропредприятия пойдет под суд за невыплату зарплаты
09:18
Новосибирский ритейлер Евгений Насоленко не смог обжаловать взыскание с него 42 млн рублей
08:41
Управление автодорог «Сибирь» ищет подрядчика на строительство двухуровневой развязки за 2,7 млрд рублей
08:35
Пятый кандидат подал документы на выборы главы Республики Алтай
08:00
Вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству решил уйти в отставку
07:34
КДВ запустит крупнейшую макаронную фабрику за Уралом в 2020 году
06:55
Мэр Кемерово увеличил свой доход за прошлый год на 30%
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Тема
(обновлено: 25.06.2019)
Оппозиция в Сибири
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Партия роста выдвинет бизнесмена Сергея Проничева в мэры Новосибирска
«Гражданский патруль» не прошел по уставу
Правозащитники не смогли изменить состав комиссии из депутатов и представителей мэрии Новосибирска
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Кузбасс отказался от права выбора
Депутаты Кемерово и Новокузнецка изменили уставы городов
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Оппозиция против сокращения числа списочников в парламенте Республики Алтай
Партия роста жалоб
Следователей просят проверить нарушения на выборах главы Алтайского края
2
Алтайские вершины протеста
ИРЭ опубликовал рейтинг протестной активности регионов
Мусорные протесты застыли до оттепели
Митинги против повышения тарифов на вывоз отходов не собрали участников
Кабинет быстрых перемен
Валентин Коновалов уволил правительство и сделал первые кадровые назначения
Куда приехал ЦИК
Центризбирком направит делегацию в Хакасию для контроля за выборами
49 ждут одного
Депутаты Верховного совета Хакасии не смогли выбрать сенатора
Хакасия считает до одного
На выборы главы республики пойдет только коммунист Валентин Коновалов
Проигрыш любой ценой
Избирком Хакасии планирует через суд снять с выборов Валентина Коновалова
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Валентин Коновалов отказался от дебатов с Александром Мяхаром
Именная ответственность
Рубцовского чиновника возмутило нарушение регламента митинга
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«Теперь мы следим за каждым»
Как новосибирские журналисты вышли в поддержку своего коллеги Ивана Голунова
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Заходите на сеновал
Как прошел крупнейший агрофорум Сибири
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Гуляют все!
Новосибирская область впервые стала центром празднования Федерального Сабантуя
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Массовый забег по Новосибирску
Три тысячи человек пробежали полумарафон в центре города
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Сколько заработали сибирские губернаторы в 2018 году
Самым состоятельным оказался глава Кузбасса Сергей Цивилев
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Как прошли акции памяти в разных городах Сибири
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Как город готовится к годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Чем запомнилась «Монстрация»
Главным лозунгом стала фраза «Городу нужны мы, а не эта тряпка»
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Как прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске
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Бикини на снегу
В Шерегеше (Кемеровская область) состоялся массовый спуск любительниц зимних видов спорта — в одних купальниках
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия