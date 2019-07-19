Вышепросочившиеся

Представители КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов прошли муниципальный фильтр для регистрации кандидатами на пост главы Республики Алтай. Действующий врио губернатора Олег Хорохордин подписи в избирком еще не сдал, как и остальные пятеро претендентов на эту должность. На финишной прямой — предприниматель Мерген Теркин и бизнес-омбудсмен Леонид Ефремов. Они уверены, что собрать оставшиеся подписи будет непросто, врио главы республики «заблокировал» три района из десяти и собрал подписи всех их депутатов. Политологи отмечают, что шансы на регистрацию у пяти заявителей крайне малы, а за кресло главы будут бороться три кандидата, что увеличит шансы господина Хорохордина победить уже в первом туре выборов.

Алтайский избирком принял подписи муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на пост главы Республики Алтай — депутатов госсобрания Виктора Ромашкина (КПРФ) и горно-алтайского горсовета Дмитрия Софронова (ЛДПР). Каждый из них предоставил в избирательную комиссию по 85 подписей при необходимом минимуме 81. Из восьми потенциальных кандидатов они единственные, кто на сегодня преодолел муниципальный фильтр. Остальным претендентам предстоит это сделать до 24 июля.

Помимо господ Ромашкина и Софронова, о намерении участвовать в выборах сообщали еще шесть кандидатов. Представлять «Единую Россию» на осенних выборах должен врио главы республики Олег Хорохордин, «Справедливую Россию» — уполномоченный по защите прав предпринимателей Леонид Ефимов, «Народно-патриотическую партию России — власть народу» — временно неработающий Михаил Соловьев, Партию народной свободы — директор ООО «Борозок» Мерген Теркин. От «Зеленых» должен пойти руководитель реготделения партии Александр Чеконов, от «Гражданской инициативы» — генеральный директор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов.

Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Александр Бердников, возглавлявший регион на протяжении последних 13 лет, покинул должность досрочно в марте этого года. Указом президента РФ Владимира Путина врио главы республики был назначен член совета директоров ГЛОНАСС Олег Хорохордин. Регистрация кандидатов завершится 2 августа. Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, в котором победит тот, кто наберет большее число голосов. По информации избиркома республики, численность избирателей на начало 2019 года превышает 160 тыс. человек.

Чтобы собрать подписи, у кандидатов осталось меньше недели. Мергену Теркину нужна всего одна подпись, но он утверждает, что это будет сложно сделать: «Три района уже заблокировал действующий врио Олег Хорохордин. Он забрал подписи всех депутатов Чемальского, Турочакского и Чойского районов. Теперь мы ищем, у кого можно взять лишнюю». С той же проблемой столкнулся и уполномоченный по защите прав предпринимателей Леонид Ефимов, которому осталось собрать меньше десятка подписей. «У нас более 200 депутатов районного уровня, я думаю, что за Олега Хорохордина подписались уже 90%, а это львиная доля»,— рассказал господин Ефимов.

Виктор Ромашкин уверен, что его оппонент Олег Хорохордин сдаст подписи в последний положенный по закону день. «Он собрал больше подписей, чем ему нужно, но сдаст необходимый минимум, а остальные выкинет. И если оставшиеся кандидаты возьмут подписи у тех депутатов, которых выкинул врио, то их могут им засчитать. Если тех, кого врио оставил, не засчитают. Но это игра, нужно угадать. Именно на это врио и рассчитывает»,— объясняет господин Ромашкин.

Эксперты уверены, что за кресло главы республики будут бороться три кандидата: врио Олег Хорохордин, коммунист Виктор Ромашкин и координатор реготделения ЛДПР Дмитрий Софронов, остальные просто не смогут собрать подписи. «Олег Хорохордин заблокировал три района, чтобы не допустить соперников, потому что четыре кандидата и выше — это гарантированный второй тур. Голоса разбегутся среди алтайского электората, а если алтайца не будет, то есть вероятность, что люди будут голосовать за власть». С ним солидарен политолог Андрей Некрасов. Он уверен, что остальным желающим давно нужно было начать сбор подписей: «Нужно было раньше договориться с потенциальными депутатами, которые могли бы их поддержать. А когда в самый последний момент они говорят, что будут кандидатами, и бьют себя в грудь, — это сотрясание воздуха».

Юлия Сасевич