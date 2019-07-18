Двадцать человек на кресло Новосибирский горизбирком завершил прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра

В сентябрьских выборах мэра Новосибирска планируют участвовать 20 потенциальных кандидатов. В избирком сдали документы представители 17 партий, пятерых кандидатов уже зарегистрировали. Однако из трех самовыдвиженцев нужное число подписей сдал только координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Политологи утверждают, что вероятность регистрации оппозиционера мала, и предполагают, что в финал выйдут около десяти партий.

Вчера завершился прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра Новосибирска. По данным городской избирательной комиссии, документы подали 17 человек, представляющих партии, пятеро уже зарегистрированы. Это независимый депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые») и заместитель координатора реготделения ЛДПР, депутат горсовета Евгений Лебедев.

«Справедливую Россию» на выборах готовится представлять бывший вице-губернатор Виктор Козодой, Партию возрождения России — гендиректор ООО «Адвокат-плюс» Александр Гультяев, Партию социальных реформ — глава КФХ Алексей Южанин, партию «Великое Отечество» — заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин, «Гражданскую платформу» — телеведущая РБК Юлия Сапина, Родную партию — предприниматель Андрей Токарев, Аграрную партию России — руководитель проекта «Сибирский хамон» Алексей Крестьянов и Партию возрождения села — гендиректор новосибирского ООО «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин. От Партии роста на выборы идет бизнесмен Сергей Проничев, от Партии дела — общественник Олег Викторович, от партии «Яблоко» — заместитель председателя реготделения Дмитрий Холявченко, от «Коммунистов России» — первый секретарь новосибирского реготделения партии Сергей Лоскутов.

Большинство потенциальных кандидатов хоть и идут от партий, но в них не состоят, за исключением господ Холявченко, Проничева, Викторовича, Локотя, Лебедева, Лоскутова и Хаюрина.

Самовыдвиженцев всего трое: координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер и бывший служащий Кремлевского полка, пенсионер Анатолий Бабаев. В последний день господин Бойко предоставил в избирком 6,474 тыс. подписей в свою поддержку (требуемый минимум — 5,9 тыс.). Господин Бабаев принес в комиссию только 146 подписей, господин Везнер — 22. «Безусловно, при таком количестве их не зарегистрируют, они не могут быть допущены к выборам»,— сказал политолог Яков Новоселов.

Политические аналитики оценивают шансы на регистрацию Сергея Бойко как крайне низкие. И связывают это с несовершенством базы УФМС, которая часто содержит ошибки в фамилиях избирателей. «Это одна из главных проблем, которую нужно решать, а власть этого делать не хочет, потому что все должны быть встроены в партийные структуры, которыми проще управлять»,— уверен председатель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев. Главный редактор Центра деловой жизни Андрей Кузнецов отмечает, что и ряд кандидатов от оппозиции надеются на отказ господину Бойко в регистрации, чтобы «унаследовать его электорат». «Если моделировать процесс в пользу Анатолия Локотя, Бойко обязательно нужно пустить на выборы, чтобы усилить растягивание голосов между соперниками действующего мэра»,— уверен аналитик.

Эксперты делают ставку на то, что в финал выйдут около 10 партий. Политический аналитик Алексей Мазур считает, что в этот список войдут «Яблоко» и «Родина». Андрей Кузнецов считает, что шансы есть у «Справедливой России» и «Зеленых», «поскольку для них это очень важно для раскрутки к выборам-2020 в заксобрание и горсовет».

Тем временем зарегистрированные кандидаты уже приступили к предвыборной агитации. В Новосибирске появились первые рекламные билборды, с которых Сергей Проничев «чудес не обещает, но порядок гарантирует», Дарья Украинцева собирается открыть «новую главу в истории Новосибирска». Данияр Сафиуллин уверен, что «город заслуживает большего», Наталья Пинус напоминает, что грядут «выборы нового мэра», а Евгений Лебедев обещает «решение, контроль, результат». В пресс-службе реготделения КПРФ “Ъ” сообщили, что баннеры на территории города еще не размещали. Политологи отмечают, что существующие лозунги несодержательные и их главная цель — информировать избирателей о наличии кандидата.

Юлия Сасевич