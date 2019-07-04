«Родина» нашла хозяина

Новосибирское отделение партии «Родина» определилось с кандидатурой на выборы главы города. Им стал бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин. Он считает своим преимуществом большой опыт в этом направлении. Политологи уверены, что выдвижение Данияра Сафиуллина может осложнить ход предвыборной кампании действующего мэра, коммуниста Анатолия Локотя, кандидатура которого на предстоящих выборах до сих пор казалась безальтернативной.



Вчера на конференции новосибирское реготделение партии «Родина» выдвинуло своего кандидата на осенние выборы главы города. Им стал бывший вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин, его кандидатуру делегаты конференции одобрили единогласно. Городу нужен мэр-хозяйственник, объяснил лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. «Поэтому мы выдвигаем не политика. Глава города должен принимать решения на пользу жителей. Когда мэр начинает играть в какие-то политические игры, ни к чему хорошему это не приводит»,— уверен он.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года в один тур. О желании баллотироваться объявили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бизнесмены Сергей Проничев (Партия роста) и Дмитрий Холявченко («Яблоко»), независимый депутат горсовета Наталья Пинус (РОС), общественник Олег Викторович (Партия дела), самовыдвиженец и координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (Партия социальных реформ: прибыль от природных ресурсов — народу).

Господин Сафиуллин утверждает, что предложение баллотироваться в мэры от «Родины» к нему поступило только накануне. Решение участвовать в выборах он объясняет своим большим управленческим опытом в сфере городского хозяйства. «Очень многие знают, что нужно делать, а я знаю как»,— заявил он “Ъ”.

Данияр Сафиуллин родился в Самарканде в 1962 году. С 1996 года работал в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Был начальником Главного управления МЧС по Новосибирской области, заместителем начальника Сибирского регионального центра по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2009 года руководил Сибирским региональным центром МЧС России. В мэрию Новосибирска пришел в 2012 году, незадолго до этого по состоянию здоровья уволившись с поста начальника Главного управления ГОЧС по Новосибирской области. Как сообщали СМИ, двумя годами ранее в ходе ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Данияр Сафиуллин пережил сердечный приступ. В мэрии Новосибирска он сначала руководил департаментом по ЧС, а затем в 2015 году был назначен вице-мэром по городскому хозяйству. 25 июня он уволился с должности по собственному желанию. «Данияр Сафиуллин — ответственный человек, генерал, в конце концов. В администрации Локотя он оставался одним из последних крупных хозяйственников»,— говорит бывший руководитель комитета поддержки и развития малого и среднего бизнеса мэрии Новосибирска Сергей Дьячков. Тем серьезнее выглядит его выдвижение, уверен он: «Выборы мэра Новосибирска становятся все интереснее, нас ждет весьма занятная интрига».

Имя своего потенциального кандидата реготделение «Родины» держало в секрете до последнего момента. Ранее о возможности выдвижения от «Родины» заявляла независимый депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус, но в итоге объявила, что пойдет на выборы от Российского общенародного союза (РОС). Более вероятным казался вариант выдвижения Вячеслава Илюхина, председателя реготделения партии. Его кандидатуру наряду с Данияром Сафиуллиным 2 июля рассматривал президиум политсовета «Родины». «Данияр Сафиуллин — человек более системный и дисциплинированный, а я всегда занимался бизнесом, и политик из меня никакой. Он работал в мэрии, знает проблемы города и как их исправить, занимался хозяйственной деятельностью»,— объяснил выбор партии господин Илюхин.

Политические эксперты в целом одобряют выбор «Родины». «Оба кандидата (Вячеслав Илюхин и Данияр Сафиуллин.— “Ъ”) — люди одинакового калибра. И тот, и другой обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы занять должность мэра»,— уверен председатель экспертного фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев. Политический аналитик Алексей Мазур полагает, что, возможно, выдвижение господина Сафиуллина чуть менее удачно, чем Вячеслава Илюхина: «В любом случае, партия заявила о серьезных амбициях, вплоть до победы. Выдвижение Данияра Сафиуллина осложнит предвыборную кампанию мэра Анатолия Локотя, поскольку они играют на одном уровне — у господина Сафиуллина тоже есть опыт работы в мэрии».

Политолог Яков Савченко уверен, что выдвижение кандидата от «Родины» на 100% не изменит предвыборную картину, но сделает ее намного интереснее: «Ответственный за хозяйственные вопросы — должность уязвимая. А основные нарекания горожан к мэру касались именно хозяйственного положения города. Я думаю, мы станем свидетелями дискуссии на тему, кто из двух кандидатов больше виноват».

Юлия Сасевич, Елена Морозова