Ударник первой пятилетки

Коммунист Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска при рекордно низкой явке 20,7%. Он набрал чуть более 50% голосов избирателей, его главный оппонент Сергей Бойко, координатор новосибирского штаба Алексея Навального, — 18,56%. Господин Бойко намерен участвовать и победить на выборах в новосибирский горсовет в сентябре будущего года и сформировать там коалицию, которая сумеет отправить мэра в отставку. Политологи отмечают, что план Сергея Бойко по смене власти может быть невыполним на практике.

Вчера горизбирком официально объявил о победе на выборах мэра Новосибирска коммуниста Анатолия Локотя, баллотировавшегося на второй срок. По данным председателя новосибирского избиркома Тамары Краткой, он набрал 50,25% голосов, за него проголосовали 123,4 тыс. человек. Явка составила 20,7% — это самый низкий показатель за последние 19 лет. Отметим, меньше чем за неделю до выборов избирком прогнозировал явку на уровне 40%. «Если бы новосибирцам не нравилась ситуация, как развивается город, если бы здесь происходили столкновения, протесты, наверное, и была возможность увеличения явки. Новосибирцы предпочли поехать и отдохнуть за городом, значит, их все утраивает»,— сказал мэр на пресс-конференции по итогам выборов. В 2014 году явка на выборы мэра составляла 32,59%, в 2009-м — 50,03%, в 2004 году в первом туре проголосовало 54,92%, в марте 2000 года — 62,31%.

В выборах мэра Новосибирска участвовали 14 кандидатов от партий и один самовыдвиженец. Главный оппонент господина Локотя, координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, набрал 18,56%, заняв второе место. Третье место досталось заместителю координатора реготделения ЛДПР Евгению Лебедеву с результатом 9,35%, четвертое — депутату горсовета Наталии Пинус (Российский общенародный союз, 8,28%), пятое — бывшему вице-мэру Данияру Сафиуллину («Родина», 7,32%). Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Представители избиркомов объяснили низкую явку дачным периодом, сезоном отпусков и стартом сезона охоты. По словам Тамары Краткой, низкая явка не всегда знак протеста, стоит иметь в виду, что «возможность не прийти голосовать — это тоже свобода выбора. Мне кажется, что, чем ниже уровень выборов, тем больше должна быть явка, но, видимо, людей устраивает то, что происходит, и они уверены в местной власти». Председатель областного избиркома Ольга Благо отметила, что «уже не раз поднимался вопрос о переносе дня голосования».

Однако главный конкурент мэра Сергей Бойко не согласен с итогом прошедших выборов и считает, что при такой аномально низкой явке выбирать главу города нельзя. Он намерен организовать смену власти раньше, чем через пять лет, когда жители снова будут выбирать градоначальника. «В следующем году на выборах в горсовет мы хотим провести депутатов, которые сместят мэра, после этого мы сделаем нормальные двухтуровые выборы и проведем их. Ждать пять лет — это долгий срок, у Новосибирска нет столько времени»,— рассказал „Ъ“ Сергей Бойко. Он отметил, что устав города предполагает возможность депутатам выставить оценку мэру за работу, и если первые будут настроены оппозиционно, то они смогут через этот механизм сместить мэра.

Эксперты уверены, что основная причина низкой явки — вовсе не дачный сезон. По мнению политолога Владимира Леонтьева, явка стала следствием того, что исход выборов был предрешен. «По избирательному институту нанесен удар — это невыполненные обещания власти, поэтому горожане не верят и не хотят голосовать. В избирательный институт все меньше верят». Политолог Сергей Козлов отмечает, что у молодежи постепенно формируется отчуждение к власти. «Динамичные люди никак не связывают свою повседневность с личностями тех, кто эту власть представляет. Последняя теряет влияние»,— сказал Сергей Козлов.

Владимир Леонтьев полагает, что план Сергея Бойко по смещению мэра — чисто технически реален. «Главный вопрос в том, насколько он выполним на практике. Сказать сложно. Сейчас прогноз ситуации невозможен. Создать целую фракцию не так просто»,— уверен эксперт.

Юлия Сасевич