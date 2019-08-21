За тех, кто против

Общественники Новосибирска составили коалиционную декларацию и предложили кандидатам на пост мэра города сняться в пользу единого кандидата от оппозиции, у которого будет больше всего шансов победить «красного» мэра Анатолия Локотя. Однако кандидаты подписывать документ не торопятся — только один из опрошенных “Ъ” изъявил готовность поставить подпись под проектом документа, пятеро отказались. Политические эксперты отмечают, что призыв подписать соглашение останется без ответа — кандидаты лишь играют роли перспективных менеджеров и политиков, сами таковыми не являясь. Есть опасность, что подписать декларацию могут оппозиционеры с низким рейтингом и кандидаты-провокаторы, нацеленные скандализировать идею объединения оппозиции.



Инициативная группа из десяти жителей Новосибирска предложила кандидатам на пост главы города подписать коалиционную декларацию. Согласно документу, все подписавшиеся кандидаты должны будут снять свои кандидатуры и поддержать того, кто будет иметь наибольшие шансы победить действующего мэра Анатолия Локотя на сентябрьских выборах. «Мы призываем вас отбросить личные и партийные противоречия и создать коалицию ради будущего Новосибирска»,— говорится в обращении.

Общественники уверены, что действующий мэр Анатолий Локоть «за пять лет проявил себя как бездарный управленец, не решив ни одной из серьезных проблем Новосибирска, и полностью слился с коррумпированным чиновничьим аппаратом мэрии. Зато он проявил себя как циничный и беспринципный политик, заключив союз с "Единой Россией" на волне протеста против которой он и был избран пять лет назад»,— говорится в проекте документа.

Подписав декларацию, кандидаты должны будут совместно участвовать в финансировании исследования электоральных предпочтений избирателей, конт­ролировать их ход и не позднее 1 сентября принять полученные результаты как обязательные для дальнейших действий. В срок не позднее 2 сентября — за неделю до выборов — снять свою кандидатуру в пользу лидера и призвать своих избирателей голосовать за члена коалиции с максимальным рейтингом.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Гор­избирком зарегистрировал 17 из 20 кандидатов. Это независимый депутат горсовета Наталья Пинус (Российский общенародный союз), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые») и заместитель координатора реготделения ЛДПР, депутат горсовета Евгений Лебедев. От партии «Яблоко» — заместитель председателя реготделения Дмитрий Холявченко, от «Справедливой России» — бывший вице-губернатор Виктор Козодой. От Партии роста на выборы идет бизнесмен Сергей Проничев, Аграрную партию России будет представлять руководитель проекта «Сибирский хамон» Алексей Крестьянов. От Партии дела — общественник Олег Викторович, от Партии возрождения России — гендиректор ООО «Адвокат-плюс» Александр Гультяев, от партии «Великое Отечество» — заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин. «Гражданскую платформу» будет представлять телеведущая РБК Юлия Сапина, Родную партию — предприниматель Андрей Токарев, Партию возрождения села — гендиректор новосибирского ООО «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин, «Коммунистов России» — первый секретарь новосибирского реготделения партии Сергей Лоскутов. Единственным самовыдвиженцем на выборах будет координатор новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.

Пятеро кандидатов сообщили “Ъ”, что не намерены подписывать коалицию. Наталья Пинус отметила, что «готова рассмотреть возможность включения других кандидатов, которые готовы поддержать мою платформу для совместной победы». Данияр Сафиуллин в ответ предложил другим кандидатам сняться в его пользу: «Я долго работал в мэрии и давно себе все доказал, работал в городском хозяйстве, а не фантики передвигал». Алексей Крестьянов сомневается в законности декларации: «Это нарушение. Если вас выдвинула партия, то какое вы имеете право без официального решения партии брать на себя коалиционные обязательства? Их всех можно называть мошенниками. Пусть только подпишут, и я напишу заявление в прокуратуру и потребую проведения разборок на этот счет».

Евгений Лебедев и Олег Викторович также не будут подписывать декларацию. Дарья Украинцева уклонилась от прямого ответа, отметив, что она «никогда не скрывала, что во благо города и горожан готова снять свою кандидатуру в пользу кандидата, но если наши программы схожи и если вероятность победы велика». Такого кандидата она не видит.

Согласился подписать декларацию Дмитрий Холявченко. Сергей Бойко согласен с необходимостью создания коалиции, потому что «сместить действующую власть — задача важная», но пока не ознакомился с документом: «В течение суток я изучу декларацию, и если у меня не будет замечаний по тексту, то подпишу».

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Жирнов отметил, что со стороны общественников это уже не первые «потуги выстроить оппозицию против красного мэра»: «Речь о едином кандидате шла давно, но его не выдвинули, зато выдвинули целую могучую кучку кандидатов. Но Анатолий Локоть как был самой популярной фигурой, так и остается». Господин Жирнов полагает, что коалиционная декларация не сможет значительно повлиять на результаты выборов: «Политические элиты обитателей "Фейсбука" имеют очень отдаленное понимание проблем, с которыми сталкиваются жители города, и люди видят, что мэр их пытается решить, поэтому оказывают ему доверие».

Экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский полагает, что призыв «к "прогрессивным" кандидатам подписать соглашение бесперспективен». «Все воздерживаются от настоящих политических заявлений, примитивно подыгрывают жителям в рассказах о городской проблематике и пагубности работы на посту нынешнего мэра Анатолия Локотя. Сейчас им кажется, что лучше играть роль перспективного менеджера и политика… Это игра из разряда мелкого встраивания в путинскую систему на уровне городской публичности. Однодневное соображение». Эксперт отмечает, что это «смахивает на удел приспособленцев и клерков».

Главный редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов отмечает, что снятие с выборов может противоречить долгосрочным интересам ряда кандидатов, настроенных на победу: «Подписать декларацию могут оппозиционеры с низким рейтингом и кандидаты-провокаторы, нацеленные скандализировать изнутри идею объединения разных оппозиционных сил»,— полагает аналитик.

Юлия Сасевич