Уходили добровольцы

Руководитель администрации главы Республики Хакасия Богдан Павленко покидает должность и регион, в котором отработал девять месяцев. По договоренности между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и администрацией президента РФ он займет должность и.о. главы Димитровграда, города с населением чуть больше 115 тыс. человек. За последний месяц это уже вторая крупная рокировка в правительстве губернатора-коммуниста Валентина Коновалова: в конце июня уволился первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков. Хакасские политики и политологи утверждают, что Богдану Павленко не удалось наладить внутреннюю политику в республике, а Валентину Коновалову — сформировать профессиональную, сплоченную команду.

С 24 июля Богдан Павленко, на протяжении последних девяти месяцев руководивший администрацией главы Республики Хакасия, займет пост врио мэра города Димитровграда в Ульяновской области. Должность в правительстве коммуниста Валентина Коновалова он покинул по собственному желанию. Об этом сообщило ульяновское реготделение КПРФ, подтвердил это “Ъ” и сам Богдан Павленко. В реготделении КПРФ отмечают, что «решение было принято на самом верху в ходе переговоров Геннадия Зюганова в администрации президента». Димитровград последние девять месяцев живет без мэра из-за конфликта между гордумой (где 90% мест у КПРФ) и администрацией губернатора Сергея Морозова. Богдану Павленко не привыкать руководить небольшим городом: с 2014 по 2018 годы он возглавлял город Донской в Тульской области с населением около 63 тыс. человек.

Психолог по первому образованию Богдан Павленко в 2005 и 2008 годах дважды избирался депутатом городского собрания Новомосковска Тульской области, в 2009 году избран депутатом Тульской областной думы, в 2012 году возглавил фракцию КПРФ. На выборах осенью 2018 года господин Павленко руководил избирательной кампанией коммуниста Валентина Коновалова. Стал известен после того, как в ноябре 2018 года на митинге в честь годовщины Октябрьской революции разбил камеру съемочной группы красноярского ТВ-канала «Прима». После его победы он был назначен на должность врио руководителя администрации главы, а в апреле 2019-го — утвержден в ней.

После его отставки должность руководителя администрации главы Хакасии займет директор Центра экономических и политических исследований, политолог Николай Миронов, которого называют личным политконсультантом члена ЦК КПРФ Валерия Рашкина. Эту информацию подтвердили “Ъ” три источника во властных структурах. Связаться с господином Мироновым “Ъ” вчера не удалось. С 1997 по 2004 год Николай Миронов работал помощником депутата в заксобрании Санкт-Петербурга и в избирательной комиссии Ленинградской области. С 2004 по 2006 год — в управлении по связям с политическими партиями и общественными объединениями Центральной избирательной комиссии РФ, а в 2015 году возглавил центр экономических и политических реформ.

Отставка господина Павленко стала второй крупной потерей хакасского правительства за последний месяц. В конце июля единоросс Андрей Асочаков покинул пост первого заместителя главы Хакасии. Пресс-служба республиканского правительства сообщила тогда, что господин Асочаков уволился по состоянию здоровья. Однако позднее в интервью местному изданию «Шанс» бывший вице-губернатор опроверг эту информацию, отметив, что «слухи о его здоровье сильно преувеличены». Господин Асочаков отметил, что решение уйти из правительства Хакасии было принципиальным, так как противоречия в сфере экономики, экологии и кадровой работы «начали тормозить процесс».

Руководитель фракции КПРФ Александр Семенов считает, что господин Павленко «был на своем месте»: «Вопросы он решал адекватно, его рабочий день заканчивался в 11 вечера. Сейчас Богдан Павленко идет по партийной линии на другую работу, так как в Ульяновской области кандидата на должность мэра среди своих найти не смогли».

Руководитель фракции «Коммунистов России» Денис Бразаускас, напротив, считает, что у господина Павленко нет опыта работы ни в исполнительной, ни в законодательной власти: «Он — случайный человек». Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Верховного совета республики Олег Иванов напоминает, что господин Павленко — «это фигура заместителя Геннадия Зюганова по линии КПРФ Юрия Афонина»: «Богдан Павленко затеял бучу между парламентом и правительством. С его подачи решили ограничить количество депутатов, с помощью которых можно снять председателя, предложили идею сократить количество депутатов. А когда он оказался в кресле руководителя администрации, почувствовал возможность рулить». Депутат считает, что с именем администрации главы Хакасии связано «искусственно созданное социальное напряжение»: «Это фильм про мистера Х, где говорится о заговоре против действующей власти. Они сами придумали сценарий, а обвинили в этом других людей, в том числе и Андрея Асочакова».

«Павленко был смотрящим по региону, он должен был наладить внутреннюю политику и помогать с подбором кадров, но он оказал медвежью услугу Коновалову»,— говорит политолог Михаил Верхотуров. Аналитик уверен, что господин Павленко не смог создать образ «сильной фигуры, за которой пойдут элиты».

Медиаполитолог Олег Николаев считает, что Богдан Павленко «стал токсичен для республики»: «Он выстроил систему ограничения общения членов правительства с главой, переместив центр тяжести в свой кабинет». Эксперт уверен, что «Юрий Афонин не смог выполнить свою задачу и показать, что Хакасия суперкрасный регион»: «Именно поэтому сейчас назначают господина Миронова — человека члена ЦК КПРФ Валерия Рашкина. Идет борьба внутри ЦК».

Что касается Валентина Коновалова, то ему так и не удалось сформировать сильную сплоченную команду, уверен Денис Бразаускас. «Бегут люди из первого эшелона, они понимают, что команды у губернатора нет. Значит, у них есть основания считать, что правление Валентина Коновалова ознаменуется провалом»,— резюмировал политик.

Юлия Сасевич