Барнаулу ищут сити-менеджера

Конкурс по выборам сити-менеджера Барнаула состоится 6 февраля 2020 года, буквально за неделю до окончания установленного законом шестимесячного срока, в течение которого городу положено избрать главу после досрочной отставки предыдущего чиновника. «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР собираются выставлять на конкурс своих кандидатов, но с их именами они не определились. Справороссы за кресло главы бороться не намерены. Политические аналитики уверены, что на выборах победит кандидат от «Единой России»: ей принадлежит большинство в представительном органе. Сильных кандидатов не будет: их отпугнет непростое финансовое положение Барнаула.

Вчера депутаты барнаульской гордумы назначили конкурс по выборам сити-менеджера города на 6 февраля 2020 года. В конкурсную комиссию от думы вошли спикер Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко и три председателя комитетов — Иван Огнев (по законности и местному самоуправлению), Валерий Касплер (по экономической политике и собственности) и Андрей Солодилов (по бюджету, налогам и финансам). Все они представляют «Единую Россию». Партии власти принадлежит 31 из 40 думских мандатов. Пятерых членов конкурсной комиссии предстоит назначить губернатору-единороссу Виктору Томенко.

Напомним, что 15 августа этого года сити-менеджер Сергей Дугин написал заявление на увольнение по собственному желанию. В тот же день депутаты гордумы согласовали на пост и.о. главы города его первого заместителя Вячеслава Франка. Согласно установленному гордумой порядку проведения конкурса, «в случае досрочного прекращения полномочий главы города избрание нового главы осуществляется не позднее чем через шесть месяцев». Срок истекает 15 февраля 2020 года, через неделю после назначенных выборов.

Согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула, претенденты должны предоставить конкурсной комиссии, помимо основных документов, еще и программу развития Барнаула «в произвольной форме объемом не более 15 страниц». В ней должна быть дана оценка текущего социально-экономического состояния города, описаны основные проблемы, способы их решения и сроки. Для признания конкурса состоявшимся необходимо, чтобы заявки на него подали минимум два кандидата. Отобранные конкурсной комиссией претенденты будут представлены депутатам гордумы. Глава будет избран из них на сессии простым большинством путем тайного голосования.

Ни одна из фракций пока не определилась с кандидатами на пост главы Барнаула, а справороссы вовсе не собираются участвовать в конкурсе.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых в разговоре с “Ъ-Сибирь” отметила, что партия «не будет участвовать в театрализованном политическом представлении с абсолютно скучным и понятным исходом».

Справороссы, на протяжении последних двух месяцев добивавшиеся возвращения прямых выборов мэра Барнаула, собираются продолжать борьбу.

Руководитель фракции КПРФ Иван Карпов хоть и поддерживает справороссов в их стремлении вернуть прямые выборы, но отмечает, что коммунисты все же будут участвовать в конкурсе.

«Хотя бы для того, чтобы показать народу альтернативу»,— уточнил он.

Руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский «пока не готов озвучить фамилии» будущих кандидатов от партии. Лидер единороссов в гордуме Вячеслав Перерядов признался, что у партии «нет предварительных кандидатов».

Политтехнолог Юрий Овиденко полагает, что в выборе кандидата будет главенствовать партийная тематика. «Учитывая, что действующий губернатор Виктор Томенко — единоросс, а в комиссии от гордумы только представители "Единой России", тренд более-менее понятен — будут продвигать своих людей»,— уверен эксперт. В качестве одного из претендентов на должность сити-менеджера эксперт называет политического вице-губернатора Дениса Губина. «Во-первых, он из действующей команды губернатора, во-вторых, когда речь идет о выборах, нужен человек, который умеет управлять ситуацией, у господина Губина опыта достаточно»,— говорит Юрий Овиденко.

Политтехнолог Андрей Некрасов уверен, что желающих занять кресло сити-менеджера будет немного. «Отя­гощением может послужить долг Барнаула по исполнительным листам в 5 млрд руб., когда прокуратура выносила решения по искам к городу в пользу физических и юридических лиц. Поэтому реальные сильные кандидаты-хозяйственники, которые могли бы честно управлять городом, на выборы не пойдут»,— полагает эксперт.

Юлия Сасевич