Мэр под елочку

Депутаты горсовета Абакана выступили с инициативой назначить выборы главы города на 22 декабря. Предыдущий мэр Николай Булакин, управлявший столицей Хакасии почти четверть века, трагически погиб 14 октября. В горизбиркоме полагают, что провести избирательные процедуры за два месяца реально, федеральный закон это позволяет. Несколько кандидатов на пост мэра есть у «Единой России», через пару недель партия из них выберет одного. КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России» уверены, что срочные выборы на руку партии власти. Политологи полагают, что неостывшая сплоченность абаканцев позволит посадить в кресло мэра человека из команды Николая Булакина и отнять у оппозиции время на раскрутку своих кандидатов.



Двенадцать депутатов горсовета Абакана (Республика Хакасия) направили в адрес председателя Альберта Тупикина требование созвать 25 октября внеочередную сессию и рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра. Должность градоначальника оказалась вакантной 14 октября. В этот день на федеральной трассе «Енисей» недалеко от Минусинска трагически погиб Николай Булакин, бессменный мэр Абакана на протяжении почти четверти века. По данным правоохранителей, он не справился с управлением автомобилем, его Ford Explorer съехал в кювет и врезался в дерево. Временно исполняет обязанности мэра его первый заместитель Владимир Жуковский.

Инициаторы внеочередной сессии предлагают провести выборы мэра Абакана уже через два месяца, 22 декабря. По словам Альберта Тупикина, срочность решения вопроса связана с большим количеством обращений горожан, требующих как можно скорее определиться с главой республиканского центра. «Я считаю это предложение разумным. Власть должна быть устойчива. Чем быстрее найдем руководителя, тем устойчивее будет власть»,— сказал „Ъ“ спикер.

Абакан — один из российских городов, где до сих пор сохраняются прямые выборы мэра. По уставу города, в случае досрочного прекращения полномочий главы, нового мэра должны выбрать в шестимесячный срок. Избирательные процедуры рассчитаны на три месяца. Но можно уложиться и в два месяца, уверены в горизбиркоме. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ» позволяет сократить срок кампании не более чем на треть.

С кандидатами на пост мэра определилась только «Единая Россия». Секретарь реготделения партии Сергей Можаров в разговоре с „Ъ“ отметил, что у единороссов уже есть три-четыре кандидата, которым предстоит пройти процедуру предварительного отбора: «После этого мы выдвинем кого-то одного, определиться с претендентом планируем до 9 ноября». Фамилии господин Можаров называть не стал.

Лидер реготделения ЛДПР Михаил Молчанов утверждает, что либерал-демократы будут участвовать в выборах, но с кандидатом не определились. Он считает, что досрочные выборы ничем хорошим не закончатся. «Николай Булакин сформировал хорошую команду в администрации, которая эффективно могла бы управлять городом еще полгода. Правящая партия боится потерять очки и того, что на арене могут появиться новые сильные кандидаты. В период предновогодней суеты, когда явка, очевидно, упадет, они будут пытаться поставить кого-то своего»,— полагает господин Молчанов.

В реготделении КПРФ рассчитывали на более позднюю дату выборов. «Со смерти главы прошло девять дней. Мы бы хотели, чтобы дата выборов была назначена на более позднее время, чтобы народ успел прийти в себя и присмотреться к кандидатам»,— сказала руководитель фракции КПРФ в горсовете Анастасия Мох. Лидер реготделения «Коммунистов России» Денис Бразаускас полагает, что «глупо говорить о предвыборной кампании, когда главу только похоронили».

По мнению политолога Михаила Верхотурова, к декабрьским выборам «сплоченность абаканцев гарантированно не остынет». «Это позволит команде Николая Булакина продолжить его дело, представив кандидатуру, за которую на патриотической волне и проголосуют горожане»,— отметил эксперт. По мнению Михаила Верхотурова, наиболее вероятный кандидат — начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексей Лемин. «Сам господин Булакин его рассматривал как преемника. Победа оппозиционного кандидата выглядит маловероятной, слишком уж сильна антипатия абаканцев к правительству губернатора Валентина Коновалова в вопросах, касающихся города и выборов мэра»,— уверен эксперт.

Политолог Александр Чернявский полагает, что спешка с выборами выгодна окружению самого Николая Булакина. «Как бы это цинично ни звучало, еще свежа память о мэре Абакана, скорее всего, и претендент будет из его команды, поэтому у потенциальных оппонентов не останется времени на раскрутку своих кандидатов»,— отмечает эксперт.

Юлия Сасевич