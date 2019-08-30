Мэровой вердикт

Кандидат на пост мэра Новосибирска Виктор Козодой обвинил градоначальника Анатолия Локотя в использовании служебного положения и незаконной агитации. Однако суд не усмотрел нарушений со стороны главы города и отказал истцу в удовлетворении иска о снятии господина Локотя с выборов. Виктор Козодой с решением суда не согласен и намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Центральный райсуд Новосибирска отказал в удовлетворении иска кандидата на пост главы города Виктора Козодоя («Справедливая Россия») о снятии с выборов действующего мэра-коммуниста Анатолия Локотя. Один кандидат обвинил другого в том, что тот «ведет свою агитационную кампанию за счет административного ресурса». В качестве доказательства истец предоставил спецвыпуск газеты «Ва-банкъ в Новосибирске. Красный проспект». В материалах рассказывалось об обновлении города и его развитии с комментариями действующего главы.

В марте 2019 года мэрия Новосибирска заключила с ООО «Группа компаний ВДВ-медиа» (с 2018 года работает под брендом «СМК-холдинг» и выпускает газету «Ва-банкъ» в Новосибирске и Омске) контракт стоимостью 2,75 млн руб. на подготовку и распространение спецвыпуска газеты «Ва-банкъ в Новосибирске. Красный проспект» тиражом не менее 100 тыс. экземпляров. По контракту до конца этого года не менее пяти бесплатных спецвыпусков газеты должны распространяться в каждом районе Новосибирска и содержать информационные материалы об общественно значимых событиях, социально-экономическом развитии города, деятельности и решениях мэрии, а также материалы, направленные «на укрепление гражданского единства».

«Представленная в газете фотография Анатолия Локотя и лозунг „Новосибирску — динамичное развитие“ полностью совпадают с баннерами и рекламными щитами. В сознании избирателя формируется отношение к этой газете и к напечатанному материалу. При наличии фото и лозунга, который господин Локоть использует в своей агитации, весь остальной текст тоже является агитацией, так как формирует положительное отношение к действующему мэру и побуждает избирателя голосовать за него»,— сказала юрист истца Татьяна Брылева. У истца были претензии и к другому, по его мнению, агитационному материалу — спецвыпуску газеты «НДН». В частности, госпожа Брылева отметила материал «Выборы мэра Новосибирска: кто попытается догнать лидера в предвыборном пелетоне?» По ее мнению, «материал посвящен тому, что господин Локоть является лидером предвыборной гонки».

Представитель мэра в суде Богдан Кучеренко посчитал обвинения в незаконной агитации безосновательными. «От истца так и не прозвучало пояснений, что именно является агитацией. Сами по себе лозунг и фото не могут таковыми являться. Содержание газеты „Ва-банкъ“ носит информационный характер о выполнении мэрией своих уставных задач. По поводу второй газеты, в которой мэрия практически не упоминается, автор материала высказывает свое мнение об участниках предвыборной гонки».

Истец предоставил на рассмотрение суда и попросил приобщить к делу, по его мнению, агитационные видео, на которых выступал ансамбль музыки для народа «Дружина» на встречах Анатолия Локотя с жителями Новосибирска. По мнению юриста, приглашение жителей города на бесплатный концерт ансамбля — «это подкуп горожан». Она отметила, что «такая практика уже давно не используется в предвыборных кампаниях и является незаконной». В свою очередь, судья в допросе автора видео отказал, отметив, что оценка видео будет дана позже.

В итоге судья Сергей Малахов отказал господину Козодою в удовлетворении иска и сохранил за Анатолием Локотем удостоверение кандидата на пост мэра Новосибирска. В первом случае судья мотивировал решение тем, что приведенные истцом публикации не являются агитационными и «направлены на информирование жителей города Новосибирска органами муниципальной власти о развитии различных сфер и областей и социально-экономической жизни города либо являются констатацией фактов о происходящих событиях». В случае с выступлением ансамбля истец не предоставил доказательств того, «что выступавшие указанные лица находятся в прямом или непосредственном подчинении мэра».

Богдан Кучеренко полагает, что господин Козодой юридически неправильно составил иск и не привел ни одного доказательства: «С учетом того, как сторона себя некрасиво и недобросовестно вела в ходе процесса, это все ради исключительного пиара. Потому что в период избирательной кампании активность у кандидата была нулевая и денежных средств почти не было»,— рассказал „Ъ“ господин Кучеренко.

По словам Виктора Козодоя, он будет подавать апелляцию в новосибирский обл­суд и намерен «довести дело до победы»: «То, что делает Анатолий Локоть, — это нечестно, несправедливо и неправильно. Использовать деньги из нашего кармана на свою агитацию он не имеет ни морального, ни политического права. Обвинять политического деятеля, что он занимается пиаром, — это все равно, что обвинять женщину в том, что она хочет иметь детей. Это несуразно, в первую очередь я защищаю свои права за равность избирательной кампании».

Юлия Сасевич, Илья Галагуз