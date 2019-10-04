Понуждение к компромиссу

Первая сессия избранного в сентябре Госсобрания Республики Алтай стала самой длинной и скандальной в истории республиканского парламента. За 11 часов депутаты так и не смогли обеспечить руководящими кадрами все комитеты Госсобрания — голосование за три должности продолжится на следующей сессии. Оппозиция, рассчитывавшая взять под контроль три комитета из семи, а также назначить своего представителя вице-спикером парламента, получила лишь один желаемый пост. Коммунист Виктор Ромашкин возглавил комитет по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. Четыре комитета, как и пост вице-спикера, достались единороссам. Оппозиция сумела отработать механизм давления и показала свою силу, но сложившееся противостояние усложнит политическую ситуацию в республике, уверены политические аналитики.

Вчера на первой в этом созыве сессии Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай депутатам предстояло избрать вице-спикера парламента и распределить должности председателей комитетов и их заместителей. Однако сессия началась со скандала. Единороссы предложили закрыть вакантные руководящие посты пакетным одновременным голосованием, что противоречит регламенту Госсобрания, согласно которому вице-спикер избирается отдельно от руководителей комитетов. Несмотря на яростный протест коммунистов и справороссов, предложение о пакетном голосовании было поддержано большинством парламентариев.

Напомним, выборы в новый созыв Госсобрания прошли 8 сентября 2019 года. «Единая Россия» получила 25 мандатов, КПРФ — семь, ЛДПР, Партия дела, «Родина» и «Справедливая Россия» — по одному, прошли пятеро самовыдвиженцев. 31 человек из 41 были избраны впервые.

В поддержку оппозиции выступил независимый депутат Сергей Кухтуеков, который усомнился в кристальной честности своих коллег. По его словам, на первой части сессии республиканского парламента 1 октября, где со второй попытки спикером был избран единоросс Владимир Тюлентин, был нарушен принцип тайности голосования. «Многие депутаты при повторном голосовании за председателя выходили и показывали свои бюллетени с отметкой фотографу или фотографировали сами и отправляли в мессенджерах своим руководителям для контроля»,— сказал депутат. Он потребовал ограничить доступ фотографов в зону голосования, сделать урну непрозрачной, запретить фото­графировать бюллетени в кабинке для голосования и показывать бюллетени до того, как они попадут в урну.

Его поддержали депутаты-коммунисты. Лидер фракции КПРФ в Госсобрании Виктор Ромашкин заметил, что предложение Кухтуекова вполне нормальное, и попросил принять его требования, предупредив, что «тогда поводов для демаршей не будет». «Я фотографировал и буду фотографировать <…> и никому не буду отчитываться»,— парировал депутат от «Единой России» Григорий Пильтин. Гул голосов заглушил шаги 15 депутатов, покидавших зал заседаний. В их числе шесть представителей фракции КПРФ, шесть независимых депутатов, по одному депутату от «Справедливой России», ЛДПР и «Родины». В зале остались одни единороссы. Председатель Госсобрания Владимир Тюлентин был вынужден объявить перерыв.

Спустя сорок минут депутаты собрались снова, но лишь для того, чтобы выслушать заявление Виктора Ромашкина. «1 октября в присутствии высших чинов в ЕР произошло нарушение тайности голосования. Абсурдно просить законодателей соблюдать закон, но если он нарушается, то нет другого пути, кроме как заставить. Наши предложения по соблюдению тайности будут сформированы и переданы руководству. Если мы придем к консенсусу, то депутаты вернутся для обсуждения дальнейших вопросов»,— сказал коммунист. Он добавил, что фракция правящей партии «решила все освобожденные должности и комитеты забрать себе, и это не устраивает тех, кто ушел». В работе сессии снова был объявлен перерыв.

Четыре часа потребовалось депутатам для того, чтобы договориться о соблюдении регламента при избрании аппарата парламента. Одновременно оппозиция попыталась расторговать должности в комитетах. По словам источника „Ъ“, близкого к Госсобранию, оппозиция рассчитывала получить руководящие посты в трех комитетах и провести своего представителя на должность вице-спикера парламента. Однако правящая партия категорически отказалась от предложения. «Поскольку формальное требование о соблюдении регламента представителями ЕР было принято, депутаты вернулись на сессию»,— сказал источник.

В итоге парламентарии избрали заместителем председателя единоросса Германа Чепкина, который набрал минимум голосов — 21 из 40. С первого раза удалось выбрать руководителей только четырех комитетов. Председателем комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению стал коммунист Виктор Ромашкин. Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике возглавил единоросс Артур Кохоев. Его коллега по фракции Наталья Екеева избрана руководителем комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ. Единороссу Алене Казанцевой достался комитет по здравоохранению и соцзащите.

По трем комитетам консенсус найден не был: никто из претендентов на должности их председателей с первого раза не смог набрать 50% плюс один голос от числа присутствовавших депутатов. В работе сессии был объявлен перерыв и повторное голосование. Но и со второй попытки депутаты смогли закрыть лишь одну вакансию: председателем комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике избран единоросс Сергей Тимошенский.

Спустя 11 часов после начала сессии депутаты решили остановить голосование и перенести на следующую сессию избрание руководителей комитета по аграрной политике и комитета по экологии и природопользованию, а также заместителя председателя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике.

Под занавес заседания слово взял избранный одновременно с депутатами Госсобрания глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он поздравил парламентариев с победой на выборах и призвал их осознать свою ответственность за принимаемые решения. «У нас впереди много работы, и это — не шутки, нужно ответственно подходить к этому»,— сказал господин Хорохордин.

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что предстоящий политический сезон будет горячим: «ЕР хоть и обладает простым большинством, но оно у них не консолидировано. Их раздирают внутрипартийные противоречия, учитывая результаты голосований». Эксперт отмечает, что, попытавшись обойти регламент, «единороссы провалились и организационно, и публично, вызвав недовольство главы республики». «Оппозиция сумела отработать механизм давления и показала свою силу, потому что ее уход с сессии не позволяет решать вопросы повестки. Поэтому правительству и ЕР придется находить компромисс с представителями других партий»,— уверен аналитик.

Политтехнолог Юрий Овиденко отмечает, что сложившееся противостояние усложнит политическую ситуацию, за счет чего пострадает организационная работа исполнительной власти. «Такой ситуации можно было бы избежать, если бы представители партий заранее провели предварительные консультации по распределению ключевых постов в парламенте»,— говорит эксперт.

Юлия Сасевич