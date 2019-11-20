Алтай вышел ростом

Лидер Партии роста Борис Титов отправил в отставку руководителя алтайского реготделения Андрея Крылова за причинение политического ущерба партии. В партии поясняют, что за два года его руководства ни один член партии не был зарегистрирован на выборах разного уровня. Андрей Крылов, участвовавший в выборах губернатора в прошлом году, посчитал увольнение «предательством командования» и заявил, что в знак протеста против этого вместе с ним партию покидает все реготделение из 40 человек. Эксперты полагают, что господин Крылов поставил крест на своей политической карьере и в партии, и в регионе, а его намерения пойти на выборы мэра Барнаула оценивают как бесперспективные с учетом большинства «Единой России» в гордуме.



Председателя регионального отделения Партии роста в Алтайском крае, директора Барнаульского шпалопропиточного завода Андрея Крылова лишили партийной должности. Соответствующее решение принял президиум Федерального политсовета партии еще 25 октября, но СМИ узнали об этом лишь вчера. Как рассказал „Ъ“ заместитель председателя партии Сергей Демин, за 2,5 года работы господин Крылов «не сумел добиться регистрации на выборах ни одного партийного кандидата, даже на муниципальном уровне». «Все его многочисленные суды по результатам губернаторских выборов, участие в не согласованных с федеральным политсоветом митингах принесли партии имиджевый урон и больше ничего. Есть методы политической борьбы, которые не приемлемы ни для одной уважающей себя партии, тем более нашей»,— пояснил „Ъ“ господин Демин. Отделение Партии роста зарегистрировано в Барнауле в 2009 году.

Отметим, что один кандидат от партии на выборах в сентябре 2019 года был зарегистрирован. Наталья Лазарева, бывший заместитель Андрея Крылова как управляющего Алейским сахарным заводом, баллотировалась в депутаты Алейского горсобрания на сентябрьских выборах, но получить мандат не смогла. И сам господин Крылов принимал участие в выборах губернатора в прошлом году, но проиграл действующему главе Виктору Томенко, набрав только 13,5% голосов избирателей и заняв последнее место в списке кандидатов. В декабре 2018 года он подал в суд иск к Виктору Томенко и крайизбиркому об отмене результатов выборов. Оппонент господина Томенко полагал, что последний допустил финансовые нарушения в ходе избирательной кампании и перерасходовал средства фонда на агитацию. Две судебные инстанции в иске Андрею Крылову отказали.

В августе этого года господин Крылов баллотировался в депутаты на довыборах в гордуму Барнаула, но избирком забраковал половину собранных им в свою поддержку подписей и в регистрации отказал. Андрей Крылов по­обещал сотрудникам избирательной комиссии встретиться с ними в суде и тут же объявил о намерении пойти на выборы главы Барнаула. Должность главы города стала вакантной летом после досрочной добровольной отставки предыдущего сити-менеджера Сергея Дугина. В сентябре Андрей Крылов опубликовал на своей странице в Facebook рейтинг доверия к лидерам реготделений политических партий в Алтайском крае, где он якобы занял первое место.

Летом 2019 года господин Крылов принял в партию подозреваемого в хищении чужого имущества депутата алтайского заксобрания Андрея Волкова, которого две недели назад суд приговорил к пяти годам лишения свободы за растрату и присвоение средств жильцов многоквартирных домов.

Уже после того, как решение президиума политсовета партии об отставке Андрея Крылова было обнародовано, он сообщил, что написал заявление о выходе из партии. «Решение о моем снятии „по просьбе представителей власти“ изумляет… Идейная составляющая либеральной Партии роста, если по-простому, — „ни туда, ни сюда“ — чужда россиянину. Все разглагольствования на тему „партия дела“, „партия конкретных дел“ выливаются на поверку в пустую болтовню, не имеющую дальнейшего продвижения. Не вижу больше смысла находиться в ее рядах»,— написал господин Крылов на своей странице в Facebook. По его словам, в знак протеста против «предательства командования» и из солидарности с ним все отделение в составе 40 человек тоже покинуло ряды Партии роста. Однако в пресс-центре партии „Ъ“ сообщили, что ни одного заявления из Алтайского края о выходе не поступало.

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что решение об отставке Крылова было ожидаемо: «Партия поступила грамотно, позволив шлейфу от судов развеяться, а потом переждала предвыборную кампанию в сентябре 2019 года. Иначе бы увольнение лидера реготделения нанесло сильный репутационный удар по партии и на Алтае, и в других регионах, где тоже проходили выборы». Экс­перт отмечает, что крест на своей политической карьере Андрей Крылов поставил как раз во время выборов губернатора в прошлом году. «Господин Крылов вел кампанию необоснованно агрессивно, критиковал местную власть, поэтому получить поддержку районных депутатов ему было сложно. Этими действиями он только показал свое неумение договариваться и вести диалог с оппонентами»,— уверен Константин Лукин.

Политтехнолог Андрей Некрасов отмечает, что господин Крылов может участвовать в выборах главы города, но не победит в них: «Большинство мандатов в гордуме Барнаула принадлежит единороссам, поэтому выиграет тот кандидат, которого поддержит партия власти и губернатор Виктор Томенко. Но для „Единой России“ Андрей Крылов как претендент на пост главы нерентабелен и нересурсен, учитывая его результаты на выборах и неудачную попытку пройти в гордуму»,— отмечает эксперт.

Кто займет место господина Крылова — неизвестно. В пресс-службе партии уточнили, что руководство определится с новым лидером до конца года.

Юлия Сасевич