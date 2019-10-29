Партия делегируемой власти

Депутаты Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай завершили формирование руководства парламента. Для этого им понадобилось две сессии, растянувшиеся на три рабочих дня. Несмотря на то что «Единой России» в парламенте принадлежит большинство мест, позволяющее сохранить за собой все руководящие посты, ей удалось забрать лишь семь выборных должностей, коммунистам досталась одна, две должности займут независимые депутаты. Эксперты говорят о расколе во фракции правящей партии и полагают, что в конфликт стоит вмешаться главе региона Олегу Хорохордину. Иначе в дальнейшем внутрипартийная оппозиция может потребовать кадровых перестановок и сформирует рычаг давления на партию власти.



28 октября депутаты седьмого созыва Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай на очередной сессии едва смогли завершить выборы руководства парламента. Пост руководителя одного из двух остававшихся обезглавленными комитетов достался единороссу, второго — по результатам двух голосований — независимому депутату. В общей сложности представителям правящей партии достались посты спикера и вице-спикера госсобрания, а также председателей пяти комитетов. Оппозиции — руководство двумя комитетами и пост заместителя председателя в третьем.

Напомним, что 3 октября на первой сессии парламента, которая длилась два дня, депутаты не смогли закрыть все руководящие вакансии. Почти за каждый из постов разворачивалась настоящая битва. Председателем после двух голосований стал единоросс Владимир Тюлентин, его товарищ по партии Герман Чепкин, хоть и был избран на пост заместителя председателя госсобрания с первого раза, но набрал лишь необходимый минимум голосов депутатов — 21 из 40. С первого раза удалось выбрать руководителей только четырех комитетов. Комитет по экономической, финансовой и налоговой политике возглавил единоросс Артур Кохоев. Его коллега по фракции Наталья Екеева избрана руководителем комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ. Единороссу Алене Казанцевой достался комитет по здравоохранению и соцзащите. Председателем комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению стал коммунист Виктор Ромашкин.

«Единая Россия» собиралась забрать себе руководство почти всеми комитетами парламента, оставив оппозиции лишь один, однако, отдав коммунистам комитет по законодательству, споткнулась. Со второго и третьего раза избрать руководителей аграрного и экологического комитетов не удалось. Не помогли многочасовые перерывы в работе сессии, на которых руководство фракции «Единой России» пыталось уговорить ее членов голосовать солидарно. В 21:00 по местному времени сессию было решено завершить, а руководителей двух комитетов выбрать на следующем заседании.

На вчерашней сессии с первого раза удалось выбрать главу комитета по экологии и природопользованию. Им стал единоросс Владислав Рябченко, которого помимо «Единой России» поддержала фракция независимых депутатов. За него проголосовали 27 из 41 депутатов. Господин Рябченко на прошлой сессии был оппонентом Виктора Ромашкина на выборах главы комитета по законодательству и местному само­управлению, но проиграл.

Один раз голосовали за кандидата на пост заместителя председателя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике. Независимый депутат Асет Заргумаров победил на этих выборах достаточно уверенно, набрав 33 из 41 депутатских голосов. Отметим, что на прошлой сессии господин Заргумаров вообще не баллотировался на эту должность.

Определиться с кандидатурой на пост председателя аграрного комитета парламентариям сразу не удалось. На должность претендовали три кандидата: депутат от КПРФ Мария Демина, независимый депутат Рустам Байдалаков и единоросс Петр Попошев. Ни один из них не набрал более 50% голосов, после чего было решено провести второй тур. Заново в процедуре участвовали госпожа Демина, набравшая в первом туре 13 голосов, и господин Байдалаков, за которого проголосовали 14 коллег. За представителя «Единой России» отдали голоса десять человек, учитывая, что во фракции состоят 24.

Однако лидер единороссов в парламенте Михаил Терехов попросил объявить перерыв и созвал фракцию на совещание. По словам источника „Ъ“, близкого к госсобранию, господин Терехов призывал однопартийцев голосовать против обоих кандидатов от оппозиции, чтобы снова инициировать выдвижение других кандидатов, в том числе и от «Единой России». Убедить коллег у него не получилось. Руководителем комитета стал независимый депутат Рустам Байдалаков, за него проголосовали 22 депутата.

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что желание «Единой России» получить большинство оплачиваемых должностей в госсобрании всколыхнуло и оппозицию, и новичков внутри партии власти: «Повторяя сценарий прошлой сессии, депутаты показали, что при принятии решений с ними нужно считаться как с новой политической силой». Эксперт отмечает, что затяжной процесс избрания руководства перерос в парламентский кризис, так как ни одна из сторон не пошла на уступки. По словам Константина Лукина, если глава республики Олег Хорохордин не возьмет на себя роль политического актора и не начнет выстраивать коммуникацию с депутатами, то оппозиция, зародившаяся внутри фракции «Единой России», может начать требовать кадровых перестановок. Остальные фракции могут подключиться к повестке.

Политтехнолог Юрий Овиденко считает, что ускорить работу парламента сейчас не представляется возможным: «Депутаты уделяют время внутренним конфликтам, хотя сезон еще толком не начался. В частности, это отрицательно повлияет на имидж „Единой России“ в целом». В то же время нарастает сила оппозиции как внутри правящей партии, так и в других фракциях. «Остальные депутаты улавливают, что на фоне противоречий внутри ЕР они могут использовать это в свой плюс и сформировать рычаг давления»,— отмечает эксперт.

Юлия Сасевич