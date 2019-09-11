Партия власти и большинства

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов в Госсобрание Республики Алтай. Если партия сможет переманить на свою сторону самовыдвиженцев, то получит квалифицированное большинство. Эксперты уверены, что оппозиционные партии начали борьбу за электорат, в то время как рейтинги «Единой России» продолжают падать.

В Госсобрании Республики Алтай по итогам выборов депутатов седьмого созыва простое большинство получила партия «Единая Россия». По данным члена избирательной комиссии Республики Алтай с правом совещательного голоса от КПРФ Константина Лукина, единороссы получили 21 мандат по одномандатным округам и четыре — по партспискам. У КПРФ три одномандатника и четыре списочника. По партийным спискам прошли по одному представителю ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины». По одномандатным округам смог пройти один представитель Партии дела и пять самовыдвиженцев. Официальных итогов избирком не предоставил, но представители партий подтвердили „Ъ“ вышеуказанную информацию. В госсобрании 41 депутат, для получения квалифицированного большинства (2/3 голосов) в республиканском парламенте «Единой России» не хватает четырех голосов.

Предыдущий созыв депутатов Госсобрания был избран в 2014 году. В его состав входили шесть фракций: «Единая Россия» (28 членов), КПРФ (три), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один). Таким образом, по сравнению с прошлым годом ЕР потеряла три мандата, КПРФ прибавила три, ЛДПР и «Справедливая Россия» потеряли по одному мандату. Фракция «Патриоты России» вышла из состава парламента, потеряв единственный мандат. Ей на смену пришла «Родина» с таким же количеством мандатов.

Одной из крупных фигур, которая могла бы попасть в парламент, но не попала, стал экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, баллотировавшийся как самовыдвиженец. Меньше чем за неделю до выборов он снялся, после того как Олег Хорохордин, будучи еще врио главы Республики Алтай, предложил ему стать своим советником. Отметим, что летом 2016 года на Виктора Облогина завели три уголовных дела, которые позже объединили в одно. Его обвинили в хищении у муниципалитета иномарки стоимостью 1,5 млн руб. и превышении должностных полномочий, повлекших ущерб бюджету на сумму более 100 млн руб. Бывший мэр вину не признает, горсуд решение еще не вынес.

От представителей партий „Ъ“ не удалось получить однозначного ответа о кандидатах, которым в итоге достанется мандат по спискам. «Родина» будет ориентироваться на лидеров — Олега Добрынина, Юлию Тадыеву и Юрия Яргакова, рассказал „Ъ“ координатор республиканского реготделения Евгений Тукуеков. ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ со списочниками не определились. Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Эмиль Тюхтенев ответил, что, скорее всего, мандаты достанутся лидерам списка — четырежды депутату Госсобрания Татьяне Гигель, предпринимателю Сергею Тимошенскому, бывшему заместителю полномочного представителя Республики Алтай в Москве Айдару Мызину и кандидату от Кош-Агачского округа, который набрал больше всего голосов, Борису Бидинову.

Политтехнолог Андрей Некрасов полагает, что сценарий, при котором ЕР переманит на свою сторону самовыдвиженцев и получит квалифицированное большинство, довольно велик. «Если правящая партия захочет, то независимые одномандатники к ней присоединятся. Это по большей части объясняется ресурсностью партии. При этом исторически сложилось, что именно в этой избирательной кампании самовыдвиженцы — это скрытые единороссы, их либо поддерживает партия, либо они ведут с нею переговоры»,— говорит эксперт. Известно, что из пяти самовыдвиженцев только один связан с партией власти — Герман Чепкин, который в шестом созыве депутатов представлял фракцию «Единой России», рассказал „Ъ“ информированный источник.

Политолог Виктор Потуремский считает, что изменения в количественном и качественном составе парламента республики связаны с резким падением рейтинга «Единой России», на фоне чего зародился процесс перераспределения электоральных предпочтений: «Увеличение мандатов у КПРФ и появление „Родины“ говорят о том, что обе партии борются за электорат, который ищет новое представительство в органах власти. Возможно, в дальнейшем эта традиция большинства в республике, которая сложилась, прервется. Один из выходов — партийные блоки, например, эсеры плюс коммунисты»,— отмечает эксперт.

Юлия Сасевич