Выборы идут прямо в гору

Коммунисты внесли в Госсобрание — Эл Курултай Республики Алтай законопроект о возвращении прямых выборов мэра Горно-Алтайска и районов. Три из шести присутствующих в республиканском парламенте партий поддерживают инициативу коммунистов. «Единая Россия», которой в Эл Курултае принадлежит большинство мандатов, пока не определилась. Эксперты полагают, что возвращение к старой системе сможет возродить атрофированную политику в регионе и помочь с формированием партийного кадрового резерва, в том числе и для «Единой России».



Депутат от КПРФ Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай Мария Демина внесла в парламент проект закона об изменении вопросов организации и деятельности местного самоуправления, которые должны вернуть прямые выборы глав городских округов и районов. Она уверена, что это необходимо жителям региона. «Когда мы работаем с избирателями, они нам постоянно говорят, что хотят самостоятельно избирать мэра и глав районов. К тому же это мое внутреннее убеждение, что руководители должны избираться, иначе они становятся неподотчетными населению»,— пояснила „Ъ“ госпожа Демина. По словам председателя комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Виктора Ромашкина, вопрос будет вынесен на сессию в первой четверти 2020 года.

Напомним, что сейчас главы районов и единственного в республике города Горно-Алтайска избираются представительными органами власти из числа депутатов. За принятие соответствующего законопроекта пять лет назад проголосовали 30 парламентариев Эл Курултая из 41. Законодательную инициативу поддерживал бывший глава республики Александр Бердников.

Три из шести присутствующих в республиканском парламенте партий поддерживают инициативу коммунистов и готовы на сессии проголосовать за принятие законопроекта. Лидер фракции независимых депутатов в Госсобрании Аскар Тулебаев уверен, что избрание главы на муниципальных выборах «даст народу право выбора и позволит избавиться от насильственного навязывания кандидата». Это поможет главе быстрее найти общий язык с населением, убеж­ден депутат.

По мнению руководителя фракции ЛДПР Дмитрия Софронова, прямые выборы позволят учесть специфику муниципальных образований в каждом районе: «У каж­дой национальности, проживающей на территории региона, есть свои обычаи и обряды. Здесь нужен индивидуальный подход. Если главой станет местный человек, то ему будет легче решать проблемы жителей».

Депутат от «Справедливой России» в парламенте Александр Груздев в разговоре с „Ъ“ напомнил, что партия была против отмены прямых выборов в 2014 году, поэтому при голосовании на сессии они поддержат законопроект госпожи Деминой. Депутат от «Родины» Олег Добрынин пообещал определиться в конце ноября.

Представители «Единой России» не уточнили, будут ли они поддерживать законопроект. «Вопрос возвращения всенародных выборов глав муниципальных образований имеет место быть. Партия анализирует положительные и отрицательные моменты той и другой моделей, поскольку закон требует мониторинга и обратной связи принятого решения либо закона, что и делается»,— сказала „Ъ“ секретарь реготделения партии власти Татьяна Гигель. По ее словам, «партия никогда не боялась прямых и открытых выборов».

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что возвращение прямых выборов возродит атрофированную политику в республике: «Возвращение к старой системе поможет воспитать новых политиков и сформировать кадровый запас. Невозможность участия в политике может привести к росту протестов среди активного населения». По мнению эксперта, решение о принятии законопроекта будет зависеть от позиции «Единой России», поскольку у нее большин­ство голосов в парламенте (24 из 41), но «такая инициатива не несет угрозу партии». «Участие в выборах представителей „Единой России“ продвигает на территории республики в том числе и их новые лица, повышает узнаваемость»,— полагает Кон­стантин Лукин.

Политтехнолог Андрей Некрасов уверен, что инициатор законопроекта в первую очередь работает на свой имидж, апеллируя к теме, которая периодически резонирует: «Госпожа Демина пытается повысить свою популярность и перейти на уровень серьезного регионального политика, но она выбрала неудачный момент, так как волна протестов по возврату прямых выборов уже стихла и на уровне региональной повестки, и на уровне федеральной».

Отметим, что похожая ситуация наблюдается и в соседнем Алтайском крае. В конце сентября этого года депутаты от «Справедливой России» краевого заксобрания при поддержке ЛДПР и КПРФ пытались вернуть прямые выборы мэра Барнаула, отмененные в 2010 году. Большинством голосов соответ­ствующий законопроект был отклонен. В Тыве коммунисты хотят провести референдум по вопросу возвращения прямых выборов мэров в рес­публике. До 1 февраля 2020 года партия планирует организовать около 500 пикетов и начать сбор подписей. В Иркутске губернатор-коммунист Сергей Левченко инициирует возвращение прямых выборов мэра с 2017 года. Но каждый раз натыкается на блокаду со стороны депутатов областного заксобрания, где большинство мандатов принадлежит «Единой России». Прямые выборы мэров сохранились только в семи городах Зауралья: Абакане, Анадыре, Новосибирске, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске и Якутске.

Юлия Сасевич