Мэры непрямого воздействия

Депутаты Алтайского краевого заксобрания не приняли законопроект о внесении изменений в порядок избрания глав муниципальных образований, позволяющий гордуме Барнаула назначить прямые выборы мэра. Оппозиция не намерена сдаваться и собирается внести законопроект еще раз. Эксперты полагают, что инициаторы, «подняв хайп, оказались к нему не готовы». Для того чтобы возродить прямые выборы, необходимо вернуться к этому вопросу после избрания нового состава гордумы.

Вчера депутаты Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) на сессии отклонили проект закона, согласно которому гордума Барнаула смогла бы выбирать способ избрания своего главы — всеобщим голосованием, из числа депутатов представительного органа власти или из числа сторонних кандидатов на конкурсной основе. Инициаторами законопроекта выступили представители фракции «Справедливой России», их поддержали депутаты от КПРФ и ЛДПР.

Прямые выборы главы Барнаула отменили в октябре 2010 года и ввели должность сити-менеджера, которого избирает представительный орган из числа кандидатов, утвержденных конкурсной комиссией. Последний сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин в августе досрочно ушел в отставку.

Руководитель фракции «Справедливой России» Александр Молотов отметил, что необходимость возврата прямых выборов мэра связана с отрицательным опытом введения должности сити-менеджера и запросом населения. В пример он привел «неудовлетворительное состояние городского жилищного и коммунального хозяйства, отсутствие должного уровня коммуникации между главой и жителями города». «За полтора месяца до внесения законопроекта мы начали сбор подписей граждан в поддержку нашей инициативы и за возвращение прямых выборов. За это время было собрано более 3 тыс. подписей»,— аргументировал господин Молотов. Он предложил коллегам-единороссам, которые «потешались и считали подписные листы фальсификацией, также выйти на улицу и спросить у жителей их мнение».

Депутат от ЛДПР Евгения Боровикова уверена, что мэр должен нести персональную ответственность перед народом. «И когда власть говорит, что нет запроса у населения, она сама себе-то верит? По каким исследованиям делают такие заявления?»— спросила депутат, заверив коллег, что «а-ля политтехнологи могут не переживать»: у всех трех партий есть достойные кандидаты на пост мэра.

Единоросс Александр Траутвейн уверен, что барнаульцам неважно, выбираем мэр или назначаем: «Важнее вести разговоры о выборах или решать социальные вопросы? Я уверен, что выборы уйдут во вторую десятку приоритетов». Его однопартиец, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев заявил, что на своей работе он опросил 15 человек: «Спросил, как они относятся к изменению системы выборов. Кроме мата, ничего не услышал».

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член фракции «Единой России» Иван Мордовин удивился, что инициатива о возвращении прямых выборов исходит не «от города», а от депутатов краевого заксобрания. «Сам подход с правовой точки зрения, вырывать из ряда районов только Барнаул, неправильный»,— заявил он и напомнил, что профильный комитет отклонил законопроект.

В итоге против поправок проголосовали 40 парламентариев, за — 24, один не голосовал.

После сессии господин Молотов заявил „Ъ“ что сдаваться не планирует: «Мы будем дальше собирать подписи, инициируем на уровне гордумы проведение опроса граждан по этому вопросу, по результатам которого предложим депутатам городского парламента выйти в АКЗС с законодательной инициативой».

Политтехнолог Константин Лукин полагает, что и единороссы, и оппозиция «проиграли борьбу за смысл и за людей». «Все акторы показали неумение работать. Содержательных посылов и реальных аргументов не было ни с той, ни с другой стороны»,— говорит эксперт. Он отмечает, что оппозиция, «подняв хайп, оказалась к нему не готова»: 3 тыс. подписей при населении города в 600 тыс. человек — это мало. Константин Лукин полагает, что вернуться к рассмотрению вопроса можно в 2021 году после выборов в гордуму. «Тогда будет время на подготовку и на то, чтобы изменить закон»,— заключил эксперт.

Юлия Сасевич