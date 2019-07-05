Каждый второй лишний

Член фракции КПРФ в Верховном совете Республики Хакасия Роман Закорецкий предложил сократить депутатский корпус с 50 до 25 человек для экономии средств республиканского бюджета. В 2010 году численность депутатов уже была сокращена — с 75 человек. Политологи уверены, что поправка господина Закорецкого не более чем популистское заявление, идея не будет поддержана депутатами, Верховный совет сохранит свой состав.



Член фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии Роман Закорецкий направил в парламент республики поправки к проекту конституционного закона о внесении изменений в конституцию Хакасии, в которых предложил сократить численность депутатского корпуса с 50 до 25 депутатов. По его мнению, это поможет сэкономить средства республиканского бюджета, которые идут на содержание депутатского корпуса, предположительно на 30%. По словам господина Закорецкого, при составлении поправки он сравнил Хакасию с другими регионами: «В первую очередь я посмотрел, как ситуация складывается у наших ближайших соседей в Красноярском крае. У них 54 депутата при численности населения около 3 млн человек, а у нас проживают менее 500 тыс. человек, а депутатов 50».

В 2010 году Верховный совет уже принимал похожую поправку. Тогда по инициативе бывшего главы республики Виктора Зимина численность депутатов сократилась на треть — с 75 до 50. Поправки были связаны с изменениями федерального закона, утвержденными Дмитрием Медведевым в бытность его президентом России. По закону, если субъект федерации насчитывает менее 500 тыс. избирателей, то в Верховном совете должно быть от 15 до 50 депутатов.

Сегодня в штатном расписании Верховного совета республики 50 депутатов, фактически — 46, четверо досрочно сложили полномочия в 2018–2019 годах. 13 депутатов работают на освобожденной основе, 21 депутат избран по одномандатным избирательным округам, а 25 — по партспискам. В Верховном совете Хакасии представлены пять фракций политических партий: «Единой России» (17 депутатов), КПРФ (15 депутатов), ЛДПР (восемь депутатов), «Коммунистов России» (два депутата), «Справедливой России» (два депутата). На содержание депутатского корпуса в 2019 году предусмотрено 135,5 млн руб.

Лидер фракции КПРФ в Верховном совете Республики Хакасия Александр Семенов отказался комментировать инициативу однопартийца. Руководитель фракции «Коммунистов России» Денис Бразаускас назвал поправку «преждевременно глупой»: «Сейчас об этом рано говорить, нужно отработать хотя бы четыре года из пяти, и тогда реально можно будет понять, нужно нам 50 депутатов или нет». А лидер ЛДПР Наталья Казанцева считает предложение о сокращении штата разумным: «Все, что касается сокращения, приветствуется нашей партией, но оно должно быть конструктивным и действовать на благо бюджета и народа».

Политологи уверены, что инициатива коммуниста Романа Закорецкого не принесет положительных изменений. «Это не более чем популизм. При сокращении некоторые слои населения лишатся своих депутатов. И кто будет отстаивать интересы жителей в парламенте?»— говорит политолог Михаил Верхотуров. Политолог Александр Чернявский считает идею господина Закорецкого интересной, но также отмечает наличие в ней доли популизма «Избирателю нравится, когда речь заходит про сокращение власти и расходов на нее»,— сказал господин Чернявский. Также он отметил, что после победы Валентина Коновалова на выборах главы республики «коммунисты испытывают определенный оптимизм и надеются увеличить количество членов своей фракции в Верховном совете».

Юлия Сасевич