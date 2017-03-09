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Главные новости к утру 10 декабря
09/12
Следователь обжалует приговор за незаконный обыск в Воронеже
09/12
Основатель «Полета» избежал ответственности по долгам авиакомпании
09/12
Банкротный иск к Грибановскому машиностроительному заводу подан вновь
09/12
Воронежский следователь осужден за незаконный обыск
09/12
Прокуратура проверит видео с матерящейся мэром Липецка
09/12
Возбуждены дела о нарушениях на ветсанутильзаводе под Воронежем
09/12
На ремонт дороги под Старым Осколом могут потратить 400 млн рублей
09/12
«Руслайн» открывает зимние рейсы из Воронежа в Сочи и Крым
09/12
Бывших топ-менеджеров Воронежского авиазавода будут судить за мошенничество
09/12
Воронежскую атомную станцию теплоснабжения должны снести за 750 млн рублей
09/12
Дело о взыскании 4 млрд рублей с завода «Цитробел» приостановлено
09/12
Бывшего полицейского в Орловской области подозревают в крупной краже
09/12
Воронежские аграрии дополнительно получат 1 млрд рублей субсидий
08/12
Мосгорсуд снял арест со счетов представителя Навального в Воронеже
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Тема
(обновлено: 09.12.2019)
Атомная энергетика Черноземья
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ВАСТ снесут из Нижнего Новгорода
Воронежскую атомную станцию теплоснабжения взялись демонтировать за 750 млн рублей
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Вывод из эксплуатации первого и второго блоков Нововоронежской АЭС планируется завершить к 2035 году
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«Заниматься коммерцией — это прерогатива “Росатома”, а не отдельной станции»
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Новейший энергоблок Нововоронежской станции готовят к промышленной эксплуатации
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«Картины апокалипсиса» оказались ложными
На Нововоронежской АЭС объяснили причины остановки нового энергоблока
1
Седьмому блоку Нововоронежской АЭС дали срок
Его ввод в эксплуатацию ожидают в 2019 году
Курчатов посчитал атомы
Власти города атомщиков в Курской области ждут инвестиций на 473 млрд рублей
Принятие шестого блока Нововоронежской АЭС в промышленную эксплуатацию ожидается в декабре
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Нововоронежская АЭС рассчитывает удвоиться
В «Росэнергоатоме» надеются на возведение восьмого и девятого энергоблоков станции
Курская АЭС
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Атом в законе
НВ АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию нового блока
Праздничные долги не стали просроченными
«Атомэнергосбыт» возражает обвинениям МРСК в приостановке платежей
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Фестиваль садов и цветов проходит в Воронежском центральном парке
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Как выглядит школа за миллиард в Воронежской области
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Воронежскую атомную станцию теплоснабжения все-таки снесут
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Воронежский оперный театр планируют реконструировать за 3 млрд рублей
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия