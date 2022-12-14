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Атом подбирает параметры

Нововоронежская АЭС определяется с типом и местом расположения двух энергоблоков

К концу 2030-х годов на Нововоронежской АЭС планируется остановить последние энергоблоки советского периода (№4 и 5) и ввести в эксплуатацию как минимум один из двух новых мощностью 1200 МВт. Сейчас для сооружения пятой очереди атомной станции (энергоблоков №8 и 9) подбирают земельный участок: для этого в состав Нововоронежа в 2023 году планируют включить часть земель прилегающих Каширского и Острогожского районов. Пока же «Росэнергоатому» предстоит определиться с типом двух новых энергоблоков: они могут быть построены по образцу новых энергоблоков Нововоронежской АЭС (ВВЭР-1200) либо последних энергоблоков Ленинградской АЭС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первые детали предстоящего строительства восьмого и девятого энергоблоков (пятая очередь) Нововоронежской АЭС в ходе вчерашней пресс-конференции раскрыл директор атомной станции Владимир Поваров. Он напомнил, что пятая очередь фигурирует в дорожной карте сооружения атомных энергоблоков России, и отметил, что в 2036 году запланирован пуск восьмого энергоблока. Возведение пятой очереди может начаться примерно в 2030 году; проектирование — примерно за пять лет до начала строительства. Ему также будет предшествовать обоснование инвестиций и другие мероприятия.

Нововоронежская АЭС уже прорабатывает с правительством Воронежской области и муниципалитетами вопрос выделения площадки под строительство. Для этого предстоит изменить границы прилегающих Каширского и Острогожского районов, включив часть их территории в границы Нововоронежа.

Владимир Поваров пояснил, что сейчас в дорожной карте строительства энергоблоков помимо Нововоронежской фигурируют Ленинградская и Смоленская АЭС. Там из эксплуатации выводятся реакторы типа РБМК.

Директор НВ АЭС рассказал «Ъ-Черноземье», что при строительстве пятой очереди может использоваться модификация ВВЭР-1200 нововоронежского или ленинградского дизайна: «Есть два перспективных проекта реакторных установок: наш В-392М и В-491 (разновидности ВВЭР-1200.— «Ъ»), применяемый на Ленинградской и Белорусской АЭС. Они отличаются по конфигурации систем безопасности, при этом общие параметры одинаковы».

Как планировалось строительство пятой очереди Нововоронежской АЭС

Также Владимир Поваров рассказал «Ъ-Черноземье», что продлевать сроки эксплуатации действующих четвертого (с реактором ВВЭР-440) и пятого (ВВЭР-1000) энергоблоков Нововоронежской АЭС не планируется: «Проектный срок службы пятого энергоблока — 30 лет, после продления он фактически удвоен. Но больше продлевать не будем — нельзя искушать судьбу, мы не должны бесконечно заниматься продлением: есть ресурс не только физический, но и моральный. Любое развитие предполагает, что технологии сделали свое дело, обеспечили научно-техническую базу, и теперь дело за новыми, инновационными энергоблоками. Есть разные мнения — у нас хороший корпус реактора энергоблока №5, можно было бы еще поэксплуатировать, но мне представляется, что это неправильно».

Энергоблок №4 сейчас обеспечивает Нововоронеж (с населением 30 тыс. человек) теплом. Но после его вывода из эксплуатации эту функцию смогут выполнять новые шестой и седьмой энергоблоки, пояснил «Ъ-Черноземье» Владимир Поваров.

На НВ АЭС в работе находятся энергоблоки №5, 6 и 7 (четвертый проходит капитальный ремонт с модернизацией). Шестой и седьмой мощностью 1200 МВт каждый относятся к поколению «3+». Пять лет назад стоимость их возведения оценивалась «Росатомом» в 235 млрд руб. В разгар их строительства на площадке около Нововоронежа были задействованы около 10 тыс. человек. В промышленную эксплуатацию шестой блок был принят в феврале 2017 года. При этом возводить его по проекту «АЭС-2006» начали в 2007 году. Преимуществами новых энергоблоков считаются их повышенная энергоэффективность и безопасность, а срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) увеличен с 30 до 60 лет.

В октябре 2019 года был введен в эксплуатацию и седьмой блок НВ АЭС.

Как сдавали в промышленную эксплуатацию шестой энергоблок Нововоронежской АЭС

Энергоблоки №1 и 2 НВ АЭС, введенные в эксплуатацию в 1964 и 1969 годах, были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок №3 (1971 год) окончательно остановили в декабре 2016 года. Эксплуатация четвертого ведется с 1972 года и после двух продлений рассчитана до 2032 года, энергоблок №5 может проработать с 1980 по 2040 год.

Олег Мухин

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