ВАСТ снесут из Нижнего Новгорода

АО «Концерн “Росэнергоатом”» подвело итоги конкурса на право демонтировать основные сооружения недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). Победителем признана нижегородская компания «Волгаспецстрой», предложившая за свои услуги почти вдвое меньшую сумму — 753 млн руб. против начальной цены контракта 1,5 млрд руб. В компании не комментируют, за счет чего удалось снизить цену. В «Росэнергоатоме» ждут, что подрядчик демонтирует ВАСТ качественно и в срок и напоминают о штрафных санкциях за задержку работ.

Победителем организованного концерном «Росэнергоатом» конкурса на право демонтировать главный корпус и первое реакторное отделение недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения стало нижегородское ООО «Волгаспецстрой». Свои услуги компания оценила в 753 млн руб., тем самым практически вдвое снизив начальную цену контракта: за работы концерн был готов заплатить до 1,5 млрд руб. Ранее нижегородская компания уже выиграла аукцион на демонтаж второго реакторного отделения ВАСТ. Тогда компания снизила цену более чем втрое, предложив 9,1 млн руб. при максимальной цене контракта 29,1 млн руб.

Всего в конкурсе на демонтаж основных сооружений станции участвовали девять компаний. Пять из них претендовали также на снос второго реакторного отделения. Помимо «Волгаспецстроя» это екатеринбургское ООО «Ремонтно-строительная группа», липецкое ООО «Ликвидатор», московское АО «Концерн "Титан-2"» и челябинское АО «Работы взрывные специальные». Кроме того, заявки подали белгородское ООО «Сибтранстрой», липецкое ООО «Теплосфера», а также санкт-петербургские ООО «Промдорстрой» (ПДС) и «Демонтажстройинжиниринг». Наибольшую сумму предложил «Промдорстрой», оценивший свою работу в 1,4 млрд руб. «Титан-2» был готов выполнить работы за 1,2 млрд руб., большинство компаний назначили цену, немногим большую 1,1 млрд руб. Наименьшую сумму предложила Ремонтно-строительная группа — 308,9 млн руб.

До финального этапа добрались только «Волгаспецстрой» и «Титан-2». Заявки остальных были отклонены комиссией на разных стадиях конкурса из-за их несоответствия требованиям. В основном у компаний выявили недостаток документов о рабочем состоянии строительной техники. Кроме того, у «Промдорстроя» отмечен «недостаточный уровень обеспеченности финансовыми ресурсами», а «Теплосфера» не раскрыла всю «цепочку» собственников и субподрядчиков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгаспецстрой» зарегистрировано в Нижегородской области в феврале 2008 года для производства земляных работ и строительства зданий. Уставный капитал — 1,1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 443,9 млн руб., чистая прибыль — 53,4 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Антон Ананьин. Контракт на снос главного корпуса и первого реакторного отделения для компании наиболее крупный с 2014 года. До него самые масштабные работы «Волгаспецстрой» провел в 2015-м: для башкирского АО «Салаватский химический завод» компания за 25,8 млн руб. ликвидировала объекты установки гидрирования керосина.

АО «Концерн “Титан-2”» — дочерняя структура санкт-петербургского строительного холдинга «Титан-2», который в том числе занимается сооружением объектов атомной и тепловой энергетики. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Концерн “Титан-2”» только в 2019 году выиграл контрактов на 43,8 млрд руб. Из них 10,1 млрд руб. — от «Росэнергоатома» на работы, связанные в том числе со строительством нового энергоблока Ленинградской АЭС.

По условиям контракта «Волгаспецстрой» должен приступить к работе весной 2020 года и к декабрю 2021 года демонтировать железобетонную оболочку реакторного корпуса, его купол и фундаментную плиту, а также снести корпус водоочистки и ремонтные мастерские. После завершения работ «Росэнергоатом» намерен в 2022-м продать оставшееся имущество ВАСТ и закрыть управляющий объектом филиал. Такое решение компания приняла после безуспешных попыток в течение 30 лет возобновить строительство станции. Оно было остановлено в 1990 году после общегородского референдума: к тому времени к работе уже полностью было готово первое реакторное отделение, началось строительство второго. С тех пор «Росэнергоатом» предлагал властям порядка 15 вариантов использования сооружения, включая создание медицинского центра по производству радиоизотопов и завершение ВАСТ. Так как все предложения отклонили или оставались без ответа, в 2016 году концерн принял решение об остановке строительства, а летом 2019-го подготовил аукционную документацию на снос объекта.

В «Волгаспецстрое» вчера не смогли оперативно прокомментировать, за счет чего компания может демонтировать ВАСТ при значительном снижении цены контракта. В пресс-службе «Титана-2» вчера не отвечали на звонки “Ъ-Черноземье”, запрос также остался без ответа. «Росэнергоатом» рассчитывает, что подрядчик справится с задачей в сроки и с должным качеством, рассказали “Ъ-Черноземье” в пресс-службе концерна. В то же время, отметили там, концерн разработал ряд страховочных мер: «Во-первых, не предусмотрены авансовые платежи: сумма выплачивается только после приемки работ. Во-вторых, на случай срывов сроков предусмотрены штрафные санкции».

Александр Прытков