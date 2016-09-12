Подробно Тема (обновлено: 10.06.2019)

При обыске у полковника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко в 2016 году было найдено $125 млн и €2 млн наличными (более 8 млрд руб.). В 2017 году суд конфисковал эти деньги и другое нелегальное имущество полковника и его близких, в том числе 13 квартир, 14 машино-мест и автомобили на 800 млн руб. В феврале 2019 года Дмитрию Захарченко Генпрокуратура предъявила еще один иск на общую сумму почти полмиллиарда рублей. По версии следствия, значительная часть найденных у экс-полковника денег была похищена из Нота-банка, а около 2 млрд руб. были получены от крупнейшего подрядчика ОАО РЖД. Последние новости и все самое важное о деле Дмитрия Захарченко — в теме «Ъ».