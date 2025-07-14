ФСИН заявила об угрозе жизни осужденному экс-полковнику Захарченко

Мать бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, подала заявление в суд о переводе его в другую колонию. Суд запретил перевод, обосновав это информацией Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о том, что жизни Захарченко угрожает опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Захарченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мать Захарченко жаловалась, что расстояние между исправительным учреждением, где он содержится, и ее местом жительства составляет более 600 км. Из-за большой удаленности она не может приезжать на свидания к сыну, приводит ТАСС подробности ее заявления. В суде в ответ заметили, что Захарченко предоставляют свидания с женой, а близким родственникам он может звонить по телефону.

По версии ФСИН, в одной из российских колоний содержится десяток заключенных, которые «поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия... Захарченко и негативно настроены в отношении него». Служба считает, что перевод Захарченко в такую колонию «может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных», передает «РИА Новости». О какой колонии речь, не уточняется.

«Угроза личной безопасности осужденному Захарченко Д. В. в исправительном учреждении ГУ ФСИН России сохраняется, в связи с чем удовлетворить заявление о переводе осужденного в указанный субъект Российской Федерации не представляется возможным»,— сказано в решении суда.

В 2022 году Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима за взятки, которые он получал на службе в управлении «Т» МВД, занимавшееся борьбой с правонарушениями в сфере ТЭК. Он отбывает срок в мордовской ИК-5.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Век окопов не видать».