Крупного подрядчика РЖД будут судить за взятку полковнику Захарченко
Как стало известно «Ъ», до суда дошло уголовное дело Бориса Ушеровича, совладельца ООО «Группа компаний 1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Ему вменяется взятка в размере 1,4 млрд руб. бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Суд рассмотрит дело заочно. Ранее за аналогичное преступление партнер Ушеровича Валерий Маркелов получил восемь лет заключения, но скончался после вынесения приговора. Защита просила вернуть дело прокурору из-за нарушений при составлении обвинительного заключения, но судья отклонила ходатайство.
По версии следствия, совладельцы «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич давали взятку заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко с 2007 по 2016 год. Деньги выплачивались за «общее покровительство» преступной группе, организованной бизнесменами для проведения теневых операций по обналичиванию и конвертации валюты. Адвокат Ушеровича Жанат Бекетов заявил, что подзащитный отрицает обвинение и намеревается добиться оправдания.
