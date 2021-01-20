Дмитрий Захарченко ответит перед судом второй раз

Дмитрия Захарченко ждет второй срок, теперь за покровительство. Бывшего полковника МВД, осужденного на 12,5 лет за коррупцию, обвиняют в получении взяток почти на 1,5 млрд руб. Второе уголовное дело направлено в суд. Туда же из мордовской колонии отправится и сам Дмитрий Захарченко, который так и не смог объяснить происхождение 9 млрд руб., найденных ранее у членов его семьи. Кому и как покровительствовал бывший полковник? Об этом — Иван Корякин.

Обвинение по второму уголовному делу Дмитрию Захарченко предъявили еще год назад, но в суд материалы передали только сейчас. Хотя бывшему полковнику МВД торопиться некуда, он и так отбывает срок в мордовской колонии — 12,5 лет за коррупционные преступления. Но, возможно, как раз год и понадобился осужденному на чтение 50 томов уголовного дела. Есть в нем эпизод, связанный с так называемой площадкой — структурой, которая позволяла проводить незаконные банковские операции.

Ей пользовались предприниматели, например, совладельцы подрядчика РЖД — «Группы компаний 1520», а офицер занимался покровительством, получая за это ежемесячные выплаты. Но это довольно размытая формулировка следствия, говорит партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин: «В данном случае в большей степени нас должен вот какой вопрос беспокоить: за что они давали Захарченко деньги и что Захарченко для них за эти деньги делал? Потому что общая формулировка “покровительство»”— достаточно размытая. Захарченко должен был оказывать ему общее покровительство в рамках своей служебной деятельности, в противном случае это скорее будут признаки мошенничества».

Но, с точки зрения следствия, неважно, как именно покровительствовал Захарченко своим взяткодателям, достаточно доказать, что между ними была договоренность. И это простая задача, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Дарья Константинова: «Достаточно распространенный случай, когда задерживают кого-либо из представителей бизнеса, которые выступают в качестве взяткодателя, и они дают признательные показания. У нас в практике были случаи, когда уголовные дела следствие инициировало на основании исключительно показаний, без каких-либо записей переговоров и переписок».

В целом ничего примечательного, за исключением разве что псевдонимов Захарченко — Захар Хитрый, Партнер, Вишенка — и масштабов — за пять лет сотрудничества офицер получил 1,3 млрд руб. Более того, Захарченко еще и отдохнул в Красной Поляне на 850 тыс. руб. в 2015-2016 годах. Так за покровительство его якобы отблагодарил Авшолум Юнаев из совета директоров «Газпром автоматизации». Бизнесмена от уголовной ответственности освободили после раскаяния. Остальные предприниматели бежали из России сразу после ареста Захарченко. Удивительно, что он в одиночку помогал такому количеству бизнесменов. Хотя, возможно, Захарченко работал с коллегами, предполагает бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев: «У него должны были быть или неосведомленные лица, или соучастники. Но исходя из практики, иной раз следователи, понимая, что эти соучастники, скажем так, слишком хиленькие в плане доказательств, таких соучастников делают хорошими свидетелями».

Или же Захарченко пытаются сделать крайним, ведь он и так осужден на 12,5 лет, по новому делу ему грозит еще до 15 лет заключения. Происхождение почти 9 млрд, найденных у его семьи, туманно, его необходимо как-то объяснять. И это достаточно большая сумма для появления второго, третьего и других дел против бывшего полковника МВД.