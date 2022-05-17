С посредника никто не взыщет

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Как стало известно “Ъ”, военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело находящегося в международном розыске бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. По версии следствия, скрывшийся за границу чекист выступал посредником в передаче взятки от ресторатора своему родственнику, экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Последнему сегодня должны вынести второй приговор по обвинению в коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина рассматривают заочно, поскольку он успел скрыться от следствия

Фото: mzk1.ru Дело бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина рассматривают заочно, поскольку он успел скрыться от следствия

Фото: mzk1.ru

На днях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы состоялись предварительные слушания по делу экс-полковника ФСБ Сенина. Заседание, согласно требованиям УПК, прошло в закрытом для СМИ режиме, однако один из его участников пояснил “Ъ”, что защита просила вернуть материалы расследования в отношении фигуранта в Генпрокуратуру, мотивируя это тем, что нарушается право на его защиту. Дело в том, что изначально СКР инкриминировал экс-чекисту дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ) и посредничество в двух взятках в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), переданных полковнику Дмитрию Захарченко владельцем сети ресторанов La Maree Мехди Дуссом. Речь шла о взятке в размере $800 тыс., в получении которой господин Захарченко был в итоге оправдан, и в виде скидочной карты для сети ресторанов, за которую получил 12,5 года.

Однако в суд по делу экс-чекиста поступили только дезертирство и эпизод с картой, при этом обвинение в посредничестве при передаче денег с него не сняли. Заместитель председателя 235-го суда Евгений Каширин, которому было распределено скандальное дело, просьбу защиты отклонил, назначив на 25 мая разбирательство по существу.

Считается, что именно Дмитрий Сенин, будучи оперативником управления «М» ФСБ, отвечавшим за «контрразведывательное обеспечение» деятельности правоохранительных структур, помог своему родственнику Дмитрию Захарченко и еще нескольким землякам из Ростова-на-Дону перебраться в Москву и занять руководящие должности в системах МВД и спецслужбы.

В сентябре 2016 года господин Захарченко, ставший в итоге начальником управления в главке МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ГУЭБиПК), был задержан по подозрению в коррупции.

Активы господина Захарченко и членов его семьи были оценены в рекордную для того времени сумму около 9 млрд руб. и обращены по требованию Генпрокуратуры в доход государства. Их происхождение так и не удалось до конца установить, а сам бывший полицейский осенью 2019 года по приговору Пресненского райсуда отправился в колонию строгого режима, откуда его потом вернули в Москву. Предполагается, что тот же Пресненский суд 17 мая огласит еще один приговор экс-офицеру по обвинению в получении взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. Прокуратура с учетом первого приговора запросила для господина Захарченко 17 лет и 500 млн руб. штрафа. Самому Дмитрию Сенину грозит по первому обвинению семилетний срок, а по второму — от 7 до 12 лет, а также крупный штраф.

К полковнику Сенину у следствия сначала претензий не было. Когда же его роль в уголовном деле Дмитрия Захарченко стала проясняться, Дмитрий Сенин реализовал тщательно продуманный, по словам близкого к следствию источника “Ъ”, и наверняка заблаговременно подготовленный план побега. В обеденный перерыв он, как обычно, вышел из здания ФСБ на Лубянке, но вместо ресторана сел в автомобиль и отправился в путь. Спохватившиеся на следующий день коллеги нашли в ящике стола полковника его удостоверение и ключи от сейфа, но сам господин Сенин, как установило позднее следствие, к этому времени уже пересек границу с Украиной. Почти сразу после побега чекист попал в федеральный и международный розыск, однако с апреля 2017 года установить его местонахождение так и не удалось.

Перечень активов бывшего чекиста оказался значительно скромнее состояния его родственника-полицейского. Весной 2019 года Гагаринский райсуд Москвы обратил в доход государства имущество Дмитрия Сенина и его родственников на общую сумму 380 млн руб. В число изъятого попали сначала все 20 объектов недвижимости и 11 автомобилей, однако через некоторое время семье удалось вернуть через Мосгорсуд Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX-570 и даже одну из квартир.

Адвокаты господина Сенина обсуждать перспективы его заочного уголовного преследования не стали. По данным “Ъ”, они сами не знают, где сейчас находится их клиент: связь с ним они не поддерживают.

«В ходе рассмотрения уголовного дела Дмитрия Захарченко защита последовательно настаивала на том, что он не получал взятку в виде имущественной выгоды (более 3 млн руб.— “Ъ”) по дисконтной карте сети ресторанов La Maree ни лично, ни с участием Дмитрия Сенина»,— пояснила, в свою очередь, “Ъ” адвокат Дмитрия Захарченко Валерия Тупикова. По ее словам, на заседаниях суда было установлено, что проблемная карточка на самом деле оформлялась на имя «Алексей Сергеевич» и выдавалась генерал-майору МВД Лаушкину, который признал на процессе, что пользовался скидками от Мехди Дусса вместе со своей супругой. Дмитрий Захарченко, как утверждает адвокат Тупикова, не имел к дисконтной карте никакого отношения, поэтому защита с учетом имеющихся в деле нестыковок будет продолжать требовать отмены уже вступившего в законную силу приговора. Вопрос же о возможной причастности к посредничеству в передаче взятки Дмитрия Сенина, по мнению защитника, должен отпасть автоматически.

Однако с учетом преюдиционного значения приговора полковника Захарченко свой срок в заочном режиме муж его сестры Сенин наверняка получит. Правда, исполнить судебное решение будет практически невозможно, потому что для начала нужно установить хотя бы местонахождение дезертира.

Сергей Машкин, Николай Сергеев