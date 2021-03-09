Дмитрий Захарченко заявил отвод обвинению и уголовному делу

Пресненскому райсуду Москвы не хватило одного дня, чтобы разрешить многочисленные ходатайства, заявленные защитой экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Обвиняемый в получении взяток добивается в том числе возвращения дела в Генпрокуратуру, считая, что преступления ему инкриминировали неконкретно. Для изучения требований экс-полковника и подготовки ответов гособвинению понадобится почти две недели.

Во вторник в Пресненском райсуде Москвы начались предварительные слушания по второму уголовному делу Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Защита Дмитрия Захарченко заявила ходатайство о возврате дела в Генпрокуратуру в связи с тем, что в нарушение закона в обвинительном заключении не определено, в чем конкретно заключалось общее покровительство экс-полковника ГУЭБиПК МВД, то есть за какие конкретно действия (бездействия), по версии следствия, ему передавались взятки в таком значительном размере по каждому из эпизодов.

Сам Дмитрий Захарченко, взяв слово, заявил отвод гособвинителю Милане Дигаевой по причине того, что в первом процессе она поддерживала обвинение по эпизоду с карточкой ресторана и, как считает подсудимый, показала свою пристрастность и необъективность.

Кроме того, Дмитрий Захарченко заявил о том, что по эпизоду с базой размытый и неопределенный предмет взятки: в соответствии с фабулой обвинения он получал имущественное право на безналичные денежные средства, размещенные на виртуальном счете. Как эти денежные средства реально обналичивались и передавались ли господину Захарченко — в деле не описано. Как сообщила “Ъ” адвокат Валерия Туникова, защитники также просили исключить из числа доказательств протокол осмотра биллингов свидетеля, так как он содержит в себе субъективные выводы следователя о нахождении абонента, не подтвержденные самой детализацией, которые он делать не мог, так как не обладает специальными познаниями.

Дмитрий Захарченко заявил ходатайство и не совсем по делу, попросив выдать ему разрешение на телефонные переговоры с защитниками, так как существуют проблемы с их посещением СИЗО «Лефортово»: попасть туда они могут в лучшем случае примерно раз в две недели из-за очереди, в которой стоят в основном следователи.

Разрешить ходатайства главного обвиняемого и других фигурантов уголовного дела суд сразу не смог, дав прокурорам возможность подготовить ответы до 22 марта.

По версии Следственного комитета России (СКР), экс-полковник Захарченко оказывал услуги общего покровительства председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который через посредника в 2015–2016 годах оплатил отдых сотрудника ГУЭБиПК МВД в сочинских отелях, в том числе «Гранд Отель Поляна», на общую сумму более 800 тыс. руб. По другому эпизоду, считает следствие, Дмитрий Захарченко получал взятки от совладельцев группы компаний «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД) Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова.

Откаты, считают в СКР, были связаны с финансовым бизнесом, который господа Ущерович и Маркелов вели с банкиром Германом Горбунцовым. В 2007–2009 годах за общее покровительство финансистов офицер получил на спецсчет €2,8 млн (или 109 млн руб.). Еще по одной схеме финансисты, в том числе через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина, выплатили экс-полковнику 1,3 млрд руб. Всего же, считает следствие, он получил незаконное вознаграждение на сумму более 1,4 млрд руб.

Ранее Пресненский райсуд Москвы назначил бывшему офицеру 13 лет лишения свободы за получение взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 294 УК РФ). Еще по одному коррупционному эпизоду он был оправдан. Отметим также, что у Дмитрия Захарченко и его близких по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы, оцениваемые почти в 9 млрд руб.

Николай Сергеев